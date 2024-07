Wasser im Tetrapack: Stadtwerke distanzieren sich von Müllverschwendung

Weil es Müllverschwendung ist distanzieren sich die Stadtwerke Bamberg deutlich von der Geschäftsidee, Wasser in Einwegverpackungen abzufüllen und als Werbegeschenk zu verteilen.

Als klares Zeichen gegen diese unnötige Müllproduktion haben die Stadtwerke nun einer Agentur aus dem Landkreis Bamberg ein Hausverbot für die Verteilung von Lebensmitteln in den Schwimmbädern bzw. der Hainbadestelle, den Bussen und allen anderen Gebäuden der Stadtwerke erteilt.

Das Hausverbot war nötig geworden, nachdem sich die Agentur Zugang zur Hainbadestelle verschafft hatte, um kostenlos Trinkwasser im Tetrapack zu verteilen. Bei den Badegästen hatte die Aktion nicht nur zu Freude über die kostenlose Erfrischung geführt, sondern vor allem zu Ärger über den unnötigen Müll.

Seit vielen Jahren bieten die Stadtwerke Bamberg an Trinkwasserbrunnen in der Stadt kostenloses Trinkwasser an, bei vielen Großveranstaltungen schenken die Stadtwerke Bamberg an ihrer Trinkwasserbar im Mehrwegbecher gesprudelte und gekühlte Erfrischungen aus. Auch viele Cafes und Restaurants schenken ihren Gästen kostenloses Leitungswasser aus.