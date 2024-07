Treffen der Deutsch-Französische Gesellschaft Obermain

Für viele Mitglieder und Freunde der Deutsch-Französischen Gesellschaft Obermain ist der 14. Juli immer ein festes Datum im Jahresablauf. Dieses Jahr traf man sich in lockerer, fröhlicher Runde im Biergarten der Gaststätte Nepomuk in Altenkunstadt. Der kürzlich erfolgte Besuch der bretonischen Abordnung sowie die vielen Erlebnisse und Besichtigungen der letzten Reise zu den Freunden aus der Partnerstadt Queven boten viel Gesprächsstoff. Bei gutem Wetter, Essen und Trinken freute man sich auf das Treffen. Natürlich hatte man gehofft, dass am Abend das EM Endspiel Frankreich gegen Deutschland stattfindet. Leider kamen die Mannschaften nicht so weit.

Eines war klar, als man sich voneinander verabschiedete, die DFGO fährt im Jahre 2025 auf jeden Fall wieder in die Bretagne. Der herzliche Kontakt zwischen der Partnerstadt Queven und den Gemeinden und Städten Altenkunstadt, Burgkunstadt und Weismain erfährt großen Zuspruch.

Wer gerne mehr über die DFGO wissen möchte, kann sich gerne bei Reinhard Huber Huber.reinhard@outlook.com informieren.