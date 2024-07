Klimakarikaturen-Ausstellung im Klinikum am Bruderwald wird verlängert

Aufgrund des großen Interesses ist die Schau im Rahmen des Projekts „MitMachKlima“ bis Ende August im Klinikum zu sehen.

Die beliebte Karikaturenausstellung „Jetzt noch die Kurve kriegen“ im Klinikum am Bruderwald der Sozialstiftung Bamberg wird bis Ende August verlängert. Seit dem 13. Juni sind im Klinikum am Bruderwald 90 Karikaturen im Rahmen des Projekts „MitMachKlima“ zu sehen. Die Ausstellung, initiiert von Stadtrat Professor Gerhard Seitz und Diözesanreferent Michael Kleiner, beleuchtet humorvoll und zugleich nachdenklich stimmend die Themen Verkehr, Umwelt und Konsum. Die Karikaturen zeigen auf kreative Weise, wie unser Verhalten das Klima beeinflusst und was wir tun können, um positive Veränderungen zu bewirken.

Besonderes Highlight der Ausstellung ist der Publikumspreis mit attraktiven Gewinnen. Besucher haben die einmalige Gelegenheit, vor Ort ihre Lieblingskarikatur zu wählen. Unter allen Teilnehmenden der Abstimmung werden dank großzügiger Sponsoren spannende Preise verlost:

1x Segelflug über Bamberg (Aero-Club Bamberg e. V.)

1x Gondelfahrt durch Bbg (Jürgen Riegel, La Gondola piccola Veneziana)

1x Rikscha-Fahrt durch Bamberg (MitMachKlima, Stadt Bamberg)

1x SUP-Einführungskurs (Thomas Kehrberger, mietSUP)

15x Führung durch den Hain zum Thema „Leben im Boden und Klimawandel“ (Rene Paetow, Stadt Bamberg)

Eine informative Begleitbroschüre zu der Ausstellung ist am Empfang des Klinikums sowie direkt bei der Ausstellung gegen eine Spende erhältlich.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die verlängerte Ausstellungszeit bis Ende August zu nutzen, um sich inspirieren zu lassen, zu lachen und über Klimaschutz nachzudenken.