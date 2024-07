Einladung Chorkonzert in Weißenohe

Ein großes Vorhaben, das Chorbegeisterte aller Generationen verbindet, ist das in Weißenohe entstehende Chorzentrum des Fränkischen Sängerbundes. Zwei junge Chöre aus Nürnberg, die sich erst in diesem Jahr gegründet haben, werden mit einem Benefizkonzert am Sonntag, 28. Juli um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Bonifatius einen weiteren Baustein auf dem Weg zur Errichtung dieses Leuchtturmprojektes beitragen. Die beiden Kammerchöre „Sonoris Vokalensemble“ (Ltg. Andreas Fulda) und „Klangrausch Vokalensemble“ (Ltg. Kilian Stein) haben dafür ein vielfältiges Programm mit A Cappella-Werken aus sechs Jahrhunderten ausgewählt. Die Chöre treten sowohl einzeln auf, tun sich aber auch für einige der Stücke zusammen, um auch den zukünftigen Geist des Chorzentrums in den Fokus zu bringen, nämlich in großer Gemeinsamkeit „Musik zu erleben“.Das Publikum kann sich auf bekannte Komponistennamen wie Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johann Sebastian Bach und Heinrich Schütz freuen. Daneben gibt es aber auch eher unbekannte Kostbarkeiten zu entdecken und nicht zuletzt bieten die zeitgenössischen Chorwerke mit ihrer faszinierenden Klanglichkeit ein echtes Hörerlebnis in der fabelhaften Akustik der ehemaligen Klosterkirche St. Bonifatius.

Die beiden Dirigenten Andreas Fulda und Kilian Stein sind beim Windsbacher Knabenchor tätig, halten aber neben Lehraufträgen und anderen Engagements auch ihre freischaffende künstlerische Tätigkeit aktiv Der Förderverein der Chorakademie freut sich sehr, wie der künstlerische Leiter Gerald Fink betont, dass diese jüngsten Mitgliedschöre des FSB mit ihrem Auftritt ihre Verbundenheit zum künftigen Chorzentrum in Weißenohe bekunden. Auch der Vorsitzende des Fördervereins Eduard Nöth freut sich bereits auf das Konzert und hofft, dass die außergewöhnliche Qualität der Mitwirkenden die Spendenbereitschaft der Besucher weckt, denn der Eintritt zu diesem Konzert, das um 17.00 Uhr beginnt, ist frei.