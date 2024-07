Aktuelle Veranstaltungen in Pottenstein vom 27.7. bis 5.8.2024

Samstag, 27.07.2024 um 16:00 Uhr

BierStadtFührung Pottenstein – die süffige Tour für Genießer und Durstige. Erleben Sie über 500 Jahre bayrisches Reinheitsgebot im Herzen der Fränkischen Schweiz! Folge dem Stadtherold und erfahre viel Wissenswertes über das Felsenstädtchen, zum örtlichen Brauwesen und zum Reinheitsgebot. Man kann bei der Führung verschiedene, typische fränkische Biere testen. Der kulinarische Rundgang dauert etwa 2 Stunden. Im Rundgang enthalten ist die Stadtführung und eine Einkehr mit drei Schoppen einheimisches Bier (a´0,3 Ltr.) Preis: 20,-€/Person vor Beginn der Führung beim Exkursionsleiter zu bezahlen. Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein / Rathaus. Anmeldung unbedingt erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Samstag, 27.07.2024 um 20:00 Uhr

Das Haus des Henkers – nachts im Museum. Folter und Tod gehören zu meinem Alltag. Doch ich mache die Gesetze nicht, ich führe sie nur aus! Lass dich von uns in die Welt des Henkers und seiner gar schrecklichen Geheimnisse direkt in seine Folterkammer führen! Das Haus des Henkers dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 13,-€/Erw., 7,-€/Kind (12 -14J). Die Tour findet direkt im Scharfrichtermuseum Pottenstein statt! Treffpunkt ist vor dem Museum. Anmeldung erforderlich! Mobil: Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@die-fraenkische-schweiz.com

Samstag, 27.07.2024 um 20:00 Uhr

Kultur in der Teufelshöhle: „Ihr könnt mich alle gern haben“. Kabarett mit Mäc Härder. Mit neuer Energie und sprudeliger Leichtigkeit schlägt er sich durch den komplizierten Alltag und stellt sich selbst dabei die Fragen wie z.B.: Die Raviolidose hat ein Haltbarkeitsdatum bis Oktober 2038. Wer wird älter, die kulinarische Köstlichkeit oder ich? Haben Kinder, die in der Wüste leben, auch eine Sandkastenfreundin? In seiner genialen Art, Sprache und Artistik zu verbinden, die kleine fränkische und die große andere Welt durch den Kakao zu ziehen, wird das Publikum wieder einen überaus humorvollen und beschwingten Abend erleben. Wenn Lachen die beste Medizin ist, dann gilt noch immer: Was der Arzt ist für die Kranken, das ist Mäc Härder für die Franken. Eintritt: 16,-/18,- Euro. Karten im Tourismusbüro unter Tel. 09243 70842 oder info@pottenstein.de erhältlich.

Sonntag, 28.07.2024 um 10:30 Uhr

Frühschoppen mit dem Stadtherold – folge dem Stadtherold durch die Gassen der mittelalterlichen Stadt und erfahre warum wir Franken keine Bayern sind! Der Stadtherold weiß recht viel Wissenswertes über Pottenstein und trinkt am Ende der Führung einen Frühschoppen mit seinen Gästen! Der Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 13,-€/Erw., 7,-€/Kind(6-15Jahre) inkl. Frühschoppen (0,3Liter heimisches Bier oder alkoholfreies Getränk) Die Gebühr ist beim Gästeführer zu bezahlen. Treffpunkt: Tourismusbüro/Rathaus Pottenstein. Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Anmeldung erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Sonntag, 28.07.2024 um 10:30 Uhr

Konzert der Blaskapelle Kirchenbirkig im Kurpark Pottenstein. Eintritt frei. Bei Regen entfällt das Konzert.

Sonntag, 28.07.2024 um 16:00 Uhr

Musik am Wanderweg – bis 13. Oktober musiziert Dietmar Joseph jeden Sonntag um 16 Uhr in der evangelischen Johanneskirche Pottenstein am Klavier und an der Orgel. Wanderer, Urlauber und Musikfreunde sind herzlich willkommen.

Sonntag, 28.07.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Festspiele Pottenstein: „Zwei Königskinder auf der Flucht“ – eine knallbunte Sommerkomödie. Ein zauberhaftes Märchen für Erwachsene. Inhalt: Prinz Leonce soll heiraten. Das will er aber nicht, da er die Braut gar nicht kennt. Prinzessin Lena, die Braut, die den Prinzen ebenfalls nicht kennt, will auch nicht heiraten. So begeben sich die beiden, unabhängig voneinander, auf die Flucht … was zu allerlei Turbulenzen führt: Das ganze Reich gerät in Aufruhr: der König ist verwirrt, die Ratgeber sind ratlos und der Schulmeister besoffen. Und natürlich kommt’s, wie’s kommen muss! Der Prinz und die Prinzessin begegnen und verlieben sich, ohne zu ahnen, wer sie eigentlich sind. Das Lustspiel „Zwei Königskinder auf der Flucht“ ist eine fröhliche und turbulente Komödie nach Georg Büchners „Leonce und Lena“. Ein heiteres und bezauberndes Märchen für Erwachsene. Eine wunderschöne Liebesgeschichte mit viel Witz und Lebensfreude. Ein wunderschöner, entspannter und verzaubernder Theater-Abend im Klumpertal bei der Schüttersmühle. Kartenverkauf: info@faust-festspiele.eu oder in der Postfiliale Pottenstein.

Montag, 29.07.2024 um 17:00 Uhr

Historische Führung mit dem Stadtherold. Folgen Sie dem Stadtherold durch die Gassen der mittelalterlichen Stadt und erfahre warum wir Franken keine Bayern sind! Finden Sie heraus wie viele Stadttore einst standen, warum die Pottensteiner als die ESEL bezeichnet werden, wo der wichtigste Stein im Ort zu finden ist, welche schreckliche Katastrophe am 01. September 1736 die Stadt heimsuchte. Der Stadtherold weiß viel Wissenswertes über den Ort, über das alte Felsenstädtchen am äußerstem Rande des Bistum Bambergs. Der STADTHEROLD-Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden, kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6-15Jahre) und ist beim Exkursionsleiter zu bezahlen. Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Anmeldung erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Dienstag, 30.07.2024 um 13:00 Uhr

Erzählende Landschaften – Felslandschaft um Tüchersfeld. Die geologische Wanderung führt vom Museum Tüchersfeld ins Püttlachtal und auf die Hochfläche. Wie ist die Landschaft mit ihren charakteristischen Felsen, steilen Tälern und weiträumigen Hochtälern entstanden? Auf einer Zeitreise mit Geoparkrangerin Gisela Unglert-Stielper wird die Entstehung der Felsen vor 200 Mio. Jahren im Jurameer bis zur heutigen Kulturlandschaft erklärt.

Treffpunkt: Fränkische Schweiz-Museum Tüchersfeld, Am Museum 5, Pottenstein, Gebühr: 6 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre und Studierende ermäßigt, Kinder bis 16 Jahre frei. Zahlbar vor Ort. Anmeldung nicht erforderlich. Schwierigkeit: Wanderung auf gut begehbaren Waldwegen und Pfaden. Etwas Trittsicherheit und Kondition sollte vorhanden sein. Größere Höhenunterschiede sind zu bewältigen.

Mittwoch, 31.07.2024 um 09:00 Uhr

Pottensteiner Sommerferienprogramm 2024 – Einblicke in die Trinkwasserversorgung der Juragruppe. Mit dem Bus fahren wir zu verschiedenen Bauwerken der Juragruppe. Nach der Begehung der Trinkwasserbehälter und den Informationen rund um das Verbandsgebiet der Juragruppe werden wir die Fernwirktechnik begutachten. Als letztes findet ein Rundgang durch das Anwesen und Lager statt, um einen Eindruck zu bekommen, was in der Erde alles verbaut wird – bzw. was zum Betreiben einer Wasserversorgung alles notwendig ist. Zeit/Ort: 9:00 – 12.00 Uhr Rathaus Pottenstein, Teilnehmerzahl: bis 30 Personen, Alter: ab 8 Jahre, Beitrag: kostenlos, Anmeldung: bis 26.07.2024 im Tourismusbüro Pottenstein Tel.: 09243 / 70842, Leitung: Juragruppe ZV Wasserversorgung, Daniel Hofmann

Mittwoch, 31.07.2024 um 14:00 Uhr

Geführte Wanderung rund um Pottenstein, Zeit: 14.00 bis 17.00, Gehzeit ca. 3 Stunden, Treffpunkt vor dem Tourismusbüro am Rathaus, Wanderführer Johann Brendel, Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich unter 09243 70842. Die Wanderung findet ab 5 Personen statt.

Mittwoch, 31.07.2024 um 17:00 Uhr

Wissenswertes übers Bier mit Umtrunk, Erhalt eines Bier-Diploms und Besichtigung der Museumsbrauerei (Pottensteiner Urbräu, Nürnberger Str. 10 – an der B 470). Der Chef des Hauses wird sie im Bruckmayers Urbräu an der B470 in die Geheimnisse des Bierbrauens einweihen. Teilnahmegebühr/Person: 7,50 € (inklusive Umtrunk) – Beginn: 17:00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: 01 60 / 94 70 18 69. Die Führung findet ab 10 Personen statt.

Mittwoch, 31.07.2024 um 18:00 Uhr

Kräuter- und Pflanzenführung „Wurzelkraft im abnehmenden Mond“ – einfache Wanderungen mit vielen Kräuter- und Pflanzenpausen rund um die Hohenmirsberger Platte. Kräuter- und Pflanzenführung – einfache Wanderungen mit vielen Kräuterpausen in der wildschönen Natur der Fränkischen Schweiz. Haben Berufkräuter was mit Arbeiten zutun und was verbindet die Nelkenwurz mit dem heiligen Benedikt? Wie erkenne ich bestimmte Kräuter? Was wussten die Kräuterkundigen darüber? Welche Pflanzen heilen, welche kann man essen, was macht man mit Gelbflechten und warum kennt kaum noch jemand Rapontika? Bitte geeignete Kleidung tragen, Wasser zum Trinken mitnehmen, Falls Sie sammeln wollen, denken Sie an eine Papiertüte oder Ähnliches. Kosten pro Person 9,00€ -11,00€/14,00€ ohne/mit Essen (Kinder unter 12 Jahren zahlen die Hälfte. Personenzahl max. 10 Personen, bis zum Mittag des Vortages anmelden bei Bettina Borst, Tel.: 01 57 / 87 01 72 64 auch WhatsApp.

Mittwoch, 01.08.2024 um 20:30 Uhr

Fledermausführung. Entdecke die wundersame Welt dieser einzigartigen Tiere der Nacht! Wir laufen durch die abendliche Stadt Pottenstein, lauschen den interessanten Informationen des Exkursionsleiters und spätestens bei Einbruch der Dunkelheit können wir viele Fledermäuse beim nächtlichen Ausflug sehr gut beobachten! Alter: ab 6 bis 100 Jahre, Dauer: ca. 2 Stunden, Treffpunkt: Tourismusbüro /Rathaus, Anmeldung: 0177/6421051 – WhatsApp – oder E-Mail: info@die-fraenkische-schweiz.com, Beitrag: 5,- € für Kinder bis 15 Jahre, 10,-€ für Erwachsene

Donnerstag, 01.08.2024 um 19:30 Uhr

Das Haus des Henkers – nachts im Museum. Folter und Tod gehören zu meinem Alltag. Doch ich mache die Gesetze nicht, ich führe sie nur aus! Lass dich von uns in die Welt des Henkers und seiner gar schrecklichen Geheimnisse direkt in seine Folterkammer führen! Das Haus des Henkers dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 13,-€/Erw., 7,-€/Kind (12 -14J). Die Tour findet direkt im Scharfrichtermuseum Pottenstein statt! Treffpunkt ist vor dem Museum. Anmeldung erforderlich! Mobil: Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@die-fraenkische-schweiz.com

Donnerstag, 01.08.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Festspiele Pottenstein: „Ernst sein ist alles ODER Es ist sehr wichtig, Ernst zu sein! Eine heitere und fröhliche Liebeskomödie. Inhalt: Um sich ungestört amüsieren zu können, hat Jack den nicht existierenden Ernst erfunden, um den er sich, um häuslichen Pflichten zu entkommen, stets kümmern muss. Da aber Jack in Gwendolyn verliebt ist – eine Verbindungen, die Gwens Mutter, die resolute Lady Bracknell streng untersagt – und Gwen glaubt, dass Jack eben jener Ernst ist, nehmen die haarsträubendsten Verwicklungen und Verwirrungen ihren Lauf. Vor allem weil Jacks Kumpel Algi beschließt, sich als Ernst zu verkleiden, um die schöne Cecily zu erobern. Das Lustspiel des großartigen und genialen Oscar Wilde explodiert förmlich vor Wort- und Wahnwitz, Tempo und Timing. Jeder Satz, jede Bemerkung und jedes Wort sind reiner Spaß. Oscar Wildes weltberühmte Komödie ist eine Theater-Legende, die die Faust-Festspiele in ihrem ganz eigenen frechen, fröhlichen und lockeren Stil hinreißend auf die Bühne schmeißen. Ein absoluter Riesenspaß! Ein pures Vergnügen! Kartenverkauf: info@faust-festspiele.eu oder in der Postfiliale Pottenstein.

Freitag, 02.08.2024 um 16:30 Uhr

Historische Führung durch die Teufelshöhle. Höhlenentdeckung, Erschließung und Entwicklung der Teufelshöhle in den ersten Jahrzehnten. Seit über 100 Jahren kennt man in Franken die Teufelshöhle mit ihren faszinierenden Tropfsteinen. 100 Jahre in 75 Minuten – wo bekommen Sie so etwas geboten? Richtig, bei uns in der magischen Unterwelt der Teufelshöhle! Die Historische Führung findet mit begrenzter Teilnehmerzahl statt, wobei Fragen an den Höhlenführer jederzeit möglich sind. Wie ist die Höhle entstanden? Wie hat sich der Tourismus in der Fränkischen Schweiz vom Ende des 18. Jahrhunderts bis heute entwickelt? Wie wurde die Teufelshöhle entdeckt? Wie verlief die Erschließung? Wie sahen Führungen vor 40 oder gar vor 80 Jahren aus? Die Führung für alle, die wissen wollen, was sich in 100 Jahren Teufelshöhle alles verändert hat. Anmeldung erforderlich unter 09243/208 oder info@teufelshoehle.de

Freitag, 02.08.2024 um 17:00 Uhr

Wissenswertes übers Bier mit Umtrunk, Erhalt eines Bier-Diploms und Besichtigung der Museumsbrauerei (Pottensteiner Urbräu, Nürnberger Str. 10 – an der B 470). Der Chef des Hauses wird sie im Bruckmayers Urbräu an der B470 in die Geheimnisse des Bierbrauens einweihen. Teilnahmegebühr/Person: 7,50 € (inklusive Umtrunk) – Beginn: 17:00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: 01 60 / 94 70 18 69. Die Führung findet ab 10 Personen statt.

Freitag, 02.08.2024 um 17:00 Uhr

Kinderkultur in der Teufelshöhle: „Ich find´s lustig“ – Mitmachzaubershow mit Zauberer Manolo. Ein Zauberer, zwei Hände, viele Überraschungen. Bei der lustigen Zaubershow erleben die Kinder, dass unglaubliche Dinge geschehen und Kunststücke manchmal „daneben gehen“. Klaro, dass die Kinder den Zauberer beim Gelingen unterstützen und wieder alles mit Hilfe eines Zauberspruches ins „Lot bringen“. Eine „Mitmach-Zaubershow“ für Kinder, bei den von Anfang an leuchtende Kinderaugen, viel Spaß und aktive Teilnahme im Mittelpunkt stehen. zaubern muss verblüffen, spannend und überraschend sein – eben wie Zauberer Manolo. Spielzeit: 40 Minuten, Altersempfehlung: ab 4-99 Jahre. Eintritt: Erwachsene 8,- Euro und Kinder 6,- Euro. Abendkasse zuzüglich 1,- Euro. Karten im Tourismusbüro unter Tel. 09243 70842 oder info@pottenstein.de erhältlich.

Freitag, 02.08.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Festspiele Pottenstein: „Zwei Königskinder auf der Flucht“ – eine knallbunte Sommerkomödie. Ein zauberhaftes Märchen für Erwachsene. Inhalt: Prinz Leonce soll heiraten. Das will er aber nicht, da er die Braut gar nicht kennt. Prinzessin Lena, die Braut, die den Prinzen ebenfalls nicht kennt, will auch nicht heiraten. So begeben sich die beiden, unabhängig voneinander, auf die Flucht … was zu allerlei Turbulenzen führt: Das ganze Reich gerät in Aufruhr: der König ist verwirrt, die Ratgeber sind ratlos und der Schulmeister besoffen. Und natürlich kommt’s, wie’s kommen muss! Der Prinz und die Prinzessin begegnen und verlieben sich, ohne zu ahnen, wer sie eigentlich sind. Das Lustspiel „Zwei Königskinder auf der Flucht“ ist eine fröhliche und turbulente Komödie nach Georg Büchners „Leonce und Lena“. Ein heiteres und bezauberndes Märchen für Erwachsene. Eine wunderschöne Liebesgeschichte mit viel Witz und Lebensfreude. Ein wunderschöner, entspannter und verzaubernder Theater-Abend im Klumpertal bei der Schüttersmühle. Kartenverkauf: info@faust-festspiele.eu oder in der Postfiliale Pottenstein.

Freitag, 02.08.2024 um 21:00 Uhr

Die romantische Nachtwächter-Tour. Folge dem bärtigen Gesellen mit seiner Hellebarde und seiner Laterne durch die dunklen Gassen der abendlichen Stadt Pottenstein. Dabei erfährst DU auf dieser außergewöhnlichen Runde viel Wissenswertes über den NACHTWÄCHTER, seinen Gepflogenheiten und über das mittelalterliche Felsenstädtchen im Herzen der Fränkischen Schweiz. Finde heraus, wie viele Stadttore einst standen und was davon übrig geblieben ist oder welche schreckliche Katastrophe am 01. September 1736 die Stadt heimsuchte. Optional trinkt der Nachtwächter nach der Führung mit seinen Gästen noch einen „Gute-Nacht-Trunk“ – denn wer Bier trinkt lebt länger! Der Nachtwächter-Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6-15J). Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein. Anmeldung erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Samstag, 03.08.2024 um 11:00 Uhr

Pottensteiner Sommerferienprogramm 2024 – Mehr Sicherheit im Wasser! Ein Spiel-, Spaß- und Action Kurs für Kinder die Ihre Sicherheit im Wasser verbessern wollen und/oder Spaß am Toben im Wasser haben. Wir werden verschiedene Übungen machen, z.B.: das richtige Verhalten bei Notfällen im und am Wasser, sowie Selbst- und Fremdrettung, wie ich mich verhalte, wenn jemand in Not gerät oder ich selber in Not gerate oder wie rette ich mich sicher an den Beckenrand. Aber der Spaß soll natürlich nicht zu kurz kommen und daher gibt es viele Spiele bei denen auch ganz nebenbei die Ausdauer trainiert wird. Der Kurs dauert. 3 Std. und zwischendurch gibt es eine kleine Stärkung. Bitte bringt Euch was zum Trinken mit. Eure Eltern bringen Euch um 10:45 Uhr ins Juramar und können Euch dann um 14 Uhr im Eingangsbereich wieder abholen. Zeit/Ort: 11:00 Uhr im Hallenbad Juramar Pottenstein, Teilnehmerzahl: max. 15 Personen, Alter: Schwimmer bis 12 Jahre (Voraussetzung). Beitrag: 15,00 Euro inkl. Eintritt und Verpflegung, Anmeldung: Christine Trautner Tel. 0175 / 5469063, Leitung: Christine Trautner und Heidi Brendel

Samstag, 03.08.2024 um 11:00 Uhr

Pottensteiner Sommerferienprogramm 2024 – Laser-Biathlon, Lichtgewehr-und Luftgewehr-Preisschießen. Die Schützengesellschaft Pottenstein möchte herzlich alle Kinder und Jugendliche mit Ihren Erziehungsberechtigten einladen zum Laser-Biathlon mit Sommer-Skilaufen und weiteren Spielen (ab 6 Jahre), zum Lichtgewehrschießen (ab 6-12 Jahre), Luftgewehrschießen (ab 12 Jahre) und Preisschießen (ab 6 Jahre). Die Preisverleihung des Preisschießens findet anschließend bei Gasthof Mager statt. Bitte denkt an das Wetter angepasste Kleidung sowie an festes Schuhwerk. Bei Regen entfällt das Laser-Biathlon im Außenbereich. Insgesamt können bis zu 20 Personen teilnehmen, nach Rücksprache aber auch mehr. Zeit/Ort: 14.00 – 18.00 Uhr Innenhof der Brauerei Mager (Treffpunkt) bzw. Schützenhaus der SG Pottenstein (Eingang über Biergarten des Gasthofes Mager), Alter: ab 6 Jahre, Beitrag: kostenlos, Anmeldung: bis 02.08.2024 bei Tel.: 0177 / 8735916 oder info@sg-pottenstein.de, Teilnehmerzahl: max. 20 Personen, Leitung: Schützengesellschaft Pottenstein e.V.

Samstag, 03.08.2024 um 16:00 Uhr

BierStadtFührung Pottenstein – die süffige Tour für Genießer und Durstige. Erleben Sie über 500 Jahre bayrisches Reinheitsgebot im Herzen der Fränkischen Schweiz! Folge dem Stadtherold und erfahre viel Wissenswertes über das Felsenstädtchen, zum örtlichen Brauwesen und zum Reinheitsgebot. Man kann bei der Führung verschiedene, typische fränkische Biere testen. Der kulinarische Rundgang dauert etwa 2 Stunden. Im Rundgang enthalten ist die Stadtführung und eine Einkehr mit drei Schoppen einheimisches Bier (a´0,3 Ltr.) Preis: 20,-€/Person vor Beginn der Führung beim Exkursionsleiter zu bezahlen. Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein / Rathaus. Anmeldung unbedingt erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Samstag, 03.08.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Festspiele Pottenstein: „Zwei Königskinder auf der Flucht“ – eine knallbunte Sommerkomödie. Ein zauberhaftes Märchen für Erwachsene. Inhalt: Prinz Leonce soll heiraten. Das will er aber nicht, da er die Braut gar nicht kennt. Prinzessin Lena, die Braut, die den Prinzen ebenfalls nicht kennt, will auch nicht heiraten. So begeben sich die beiden, unabhängig voneinander, auf die Flucht … was zu allerlei Turbulenzen führt: Das ganze Reich gerät in Aufruhr: der König ist verwirrt, die Ratgeber sind ratlos und der Schulmeister besoffen. Und natürlich kommt’s, wie’s kommen muss! Der Prinz und die Prinzessin begegnen und verlieben sich, ohne zu ahnen, wer sie eigentlich sind. Das Lustspiel „Zwei Königskinder auf der Flucht“ ist eine fröhliche und turbulente Komödie nach Georg Büchners „Leonce und Lena“. Ein heiteres und bezauberndes Märchen für Erwachsene. Eine wunderschöne Liebesgeschichte mit viel Witz und Lebensfreude. Ein wunderschöner, entspannter und verzaubernder Theater-Abend im Klumpertal bei der Schüttersmühle. Kartenverkauf: info@faust-festspiele.eu oder in der Postfiliale Pottenstein.

Samstag, 03.08.2024 um 21:00 Uhr

Gruselführung. Eiskalt wird dir der Schauer durch die Glieder fahren, oben am Friedhof, wenn du das alte Geheimnis erfährst und du den Hauch des Abgründigen spürst! Erfahre mehr über die schaurigen Erlebnisse des Totengräbers und lass dich von ihm in seine Welt voll gruseliger und Furcht einflößender Geschichten entführen. Begleite den Totengräber mit seinem Spaten in der Hand auf seinem Weg hoch zum Friedhof durch die abendliche Stadt Pottenstein. Die Gruselstadtführung dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind (10 -14J) Beim Totengräber zu bezahlen. Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein. Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Anmeldung erforderlich: Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Sonntag, 04.08.2024 um 10:30 Uhr

Frühschoppen mit dem Stadtherold – folge dem Stadtherold durch die Gassen der mittelalterlichen Stadt und erfahre warum wir Franken keine Bayern sind! Der Stadtherold weiß recht viel Wissenswertes über Pottenstein und trinkt am Ende der Führung einen Frühschoppen mit seinen Gästen! Der Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 13,-€/Erw., 7,-€/Kind(6-15Jahre) inkl. Frühschoppen (0,3Liter heimisches Bier oder alkoholfreies Getränk) Die Gebühr ist beim Gästeführer zu bezahlen. Treffpunkt: Tourismusbüro/Rathaus Pottenstein. Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Anmeldung erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Sonntag, 04.08.2024 um 14:00 Uhr

Führung „Leben und Sterben im Zeitalter der Industrialisierung“. Tauchen Sie ein in die Schattenseiten des 19. Jahrhunderts: Bei der öffentlichen Führung ‚Leben und Sterben im Zeitalter der Industrialisierung‘ mit Dr. Fabian Wittenborn erfahren Sie mehr über das Leben der Menschen während der Industrialisierung in der Fränkischen Schweiz. Erforschen Sie die Auswirkungen von Wassermangel, Armut und Aberglauben auf den Alltag der Bevölkerung und entdecken Sie, wie sich die Welt der Trachten mit wunderschönen Trachtenkronen entwickelte.Es gilt der normale Museumseintritt. Kinder bis 18 Jahre sind kostenfrei. Die Führung kostet pro Teilnehmer 5 Euro. Treffpunkt ist die Museumskasse. Aufgrund einer begrenzten Platzwahl wird eine vorherige Buchung angeraten. Änderungen vorbehalten.

Sonntag, 04.08.2024 um 16:00 Uhr

Musik am Wanderweg – bis 13. Oktober musiziert Dietmar Joseph jeden Sonntag um 16 Uhr in der evangelischen Johanneskirche Pottenstein am Klavier und an der Orgel. Wanderer, Urlauber und Musikfreunde sind herzlich willkommen.

Sonntag, 04.08.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Festspiele Pottenstein: „Der Pottensteiner Teufelspakt“. Der Raubritter Ulrich bedroht mit seinen frechen Raubzügen die Gegend um Pottenstein und Gößweinstein, deshalb stellen ihm die Pottensteiner eine Falle. Ulrich entkommt schwer verletzt und flieht zur Teufelshöhle, wo er auf den Teufel trifft, der ihm einen Pakt anbietet. Wenn Ulrich dem Teufel seine Seele verschreibt, dann wird der ihm nicht nur das Leben retten, er wird ihm auch die Welt zu Füßen legen. Ulrich schließt den Pakt … aber nur, weil er am Leben bleiben will, um noch einmal seine große Liebe zu treffen, Marie, ein junges Pottensteiner Mädchen, in das er sich unsterblich verliebt hat. Marie irrt derweil durch den Wald, um Ulrich zu finden. In ihrer Verzweiflung begegnet sie den Geistern und Elfen, die sich im Klumpertal versammelt haben. Die Elfenkönigin verspricht ihr, sie bei ihrem Kampf um die Seele ihres geliebten Ritters zu unterstützen. Während der Teufel immer genervter ist von Ulrichs Liebe zu Marie und seinem Desinteresse an der Eroberung der Welt, streifen auch die wackeren Helden der Pottensteiner Bürgerwehr unter der Führung von Wachtmeister Holzapfel durch den Wald und stolpern von einem Abenteuer ins andere. Schließlich treffen sich alle Beteiligten an der Teufelshöhle zum letzten entscheidenden Kampf um die Seele des Ritters. Spielort: im Klumpertal bei der Schüttersmühle. Kartenverkauf: info@faust-festspiele.eu oder in der Postfiliale Pottenstein.

Montag, 05.08.2024 um 10:00 Uhr

Pottensteiner Sommerferienprogramm 2024 – Märchenführung in der Teufelshöhle. Mach dich bereit für ein aufregendes Abenteuer in der Teufelshöhle! Jedes Kindergartenkind bekommt eine eigene Stirnlampe, um wie ein echter Höhlenforscher auf Entdeckungsreise zu gehen. Wir starten unseren Rundgang und lernen dabei, warum die Höhle „Teufelshöhle“ heißt und wie die großen Höhlenbären hier ein- und ausgegangen sind. Dann entdecken wir das riesige Skelett eines echten Höhlenbären und erfahren, wie groß er wirklich war. Im schönsten Raum der Höhle, dem „Barbarossadom“ mit seinen beeindruckenden Tropfsteinen, verlassen wir den normalen Führungsweg und betreten die „geheimen Gänge der Höhlenführer“. Im Sternverteiler können wir die Zähne und Klauen von Höhlenbären bestaunen. Dann geht es eine Rampe hinauf in einen geheimen Raum, den sonst niemand besucht. Was wir dort finden werden? Vielleicht eine Schatzkiste? Lasst euch überraschen! Während der Führung wird euch das spannende regionale Märchen „Das kleine Höhlenteufelchen Luzi aus dem Steinhaufenland“ erzählt und bildlich dargestellt. Macht euch bereit für ein märchenhaftes Abenteuer in der Teufelshöhle! Am Ende unserer Entdeckungsreise kommen wir gemeinsam wieder zur Höhleneingangstür zurück. Zeit/Ort: 10.00 – 10.40 Uhr Teufelshöhle Pottenstein, Alter: 3-6 Jahre, 1 Erwachsener als Begleitperson, Beitrag: 3,00 €/Kind; 5,00 €/Erwachsene, Anmeldung: Teufelshöhle: 09243/208 oder info@teufelshoehle.de, Leitung: Zweckverband Teufelshöhle