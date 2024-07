„Wunsiedelei“ wieder geöffnet

Die Wunsiedelei Bistro & Bar by Haberkorn & Layritz GbR am Gabelmannsplatz 3 hat ab dem 26.07. zunächst jeden Freitag ab 17:30 Uhr geöffnet. Katharina Layritz nimmt gemeinsam mit ihrem Partner André Haberkorn die Zügel in die Hand.

„Ich freue mich, dass zwei junge Menschen mit der Neueröffnung einer so wichtigen und attraktiven Gastronomie zur Belebung der Innenstadt beitragen“, so Erster Bürgermeister Nicolas Lahovnik. „Ich wünsche Katharina Layritz und André Haberkorn viel Erfolg!“ Nachdem die Wunsiedelei ein halbes Jahr leer stand, ist nun ein frischer Wind eingekehrt.

Anstelle der bisherigen Speisegastronomie betreiben Katharina Layritz und André Haberkorn das Gebäude als Bistro und Bar. Neben zahlreichen Cocktails und einer Auswahl an Getränken versorgen sie ihre Besucher zunächst jeden Freitag ab 17:30 Uhr mit kleinen Snacks.