Wildkräuterwanderungen im Kräuterdorf Nagel

Wildkräuterwanderungen am Sonntag, 28.07.2024 und Mittwoch, 07.08.2024

Die Teilnehmer lernen die faszinierende Welt der Wildkräuter an ihren natürlichen Wuchsorten kennen. Sie erfahren während der Wanderung Wissenswertes über die Anwendung der Wildkräuter in der Volksheilkunde und deren Verwendung in der Küche.

Um 15 Uhr treffen wir uns am Parkplatz beim Nageler See in der gleichnamigen Straße „Zum See“.

Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, weshalb eine Anmeldung erforderlich ist. Genauere Informationen erhalten Sie bei der Anmeldung. Ein Kostenbeitrag wird erhoben.

Anmeldung bei Monika Wastl zertifizierte Kräuterführerin unterTelefon 0151 53560569 oder mwastl1@gmx.de