Weyermann® Braumanufaktur glänzt bei Finest Beer Selection 2024

Bei der renommierten Bierverkostung Finest Beer Selection 2024 wurde die Weyermann® Braumanufaktur dreifach ausgezeichnet. Die Finest Beer Selection, das Ergebnis einer renommierten Blind-Bierverkostung, fand vom 11. bis 13. Juni 2024 in Gräfelfing bei München statt. Dabei bewertet eine 50-köpfige internationale Fachjury über 800 Biere aus 16 Ländern.

Weyermann® Braumanufaktur – Dreifacher Gewinner der Finest Beer Selection 2024

Zum zweiten Mal in Folge gewann das Weyermann® Nr.1 Schlotfegerla®, ein vollmundiges, dunkles Rauchbier mit feinen Buchenholz-Rauchnoten und Aromen von Espresso. Dieser Klassiker überzeugt mit einem ausgeprägten Malzgeschmack von dunkler Schokolade und Brotkruste, so dass es bei den Expertinnen und Experten mit 91 Punkte ausgezeichnet wurde.

Neu prämiert wurde das Weyermann® Nr. 74 IPAZero mit satten 90 Punkten. Das orangefarbene, alkoholfreie, obergärige Bier zeichnet sich durch eine intensive Restsüße aus. Durch die Verwendung von Weyermann® Sauermalz und Sauergut sowie drei Hopfengaben entsteht ein schlankes Mundgefühl mit erfrischender Bitterkeit und einem trockenen Abgang. Noten von Kiefer, Grapefruit und Pfeffer runden das Geschmackserlebnis ab.

Neben diesen beiden Auszeichnungen wurde auch ein Bier der Linie Bamberger Hofbräu® prämiert, die seit 2006 zur Weyermann® Familie und der Braumanufaktur gehört.

Das Bamberger Hofbräu® Rauch komplettierte den fränkischen Triumph mit ebenfalls 91 Punkten. Diese bernstein- bis kupferfarbene fränkische Bierspezialität vereint feines Raucharoma mit Caramelmalznoten von Toffee, Biskuit und Honig. Die dezenten Hopfennoten ergänzen harmonisch die Kombination aus Rauch und Süße.

Auszeichnungen unterstreichen die Braukompetenz im Hause Weyermann®

Die Preisverleihung fand am 15. Juli 2024 in Neustadt an der Weinstraße statt. Die Auszeichnungen unterstreichen die Expertise der Weyermann® Braumanufaktur.

„Die Auszeichnungen bei der Finest Beer Selection 2024 bestätigen unseren Weg, Tradition und Innovation zu vereinen. Unser Rauchbier ehrt fränkisches Brauhandwerk, während unser alkoholfreies IPA zeigt, dass wir auch moderne Trends bedienen. Bei Weyermann® brauen wir mit Leidenschaft Biere, die unsere Wurzeln respektieren und gleichzeitig in die Zukunft blicken.“

Constantin Förtner, Weyermann® Braumeister

Die internationale Fachjury umfasste auch in diesem Jahr wieder Malz- und Bierexpertinnen und -experten, darunter aus der Bamberger Spezialmalzfabrik Weyermann® Teamleiter Direktkunden und Lebensmittel Ulrich Ferstl, Weyermann® Braumeister Constantin Förtner und Weyermann® Malting & Brewing Expert Fedor Nikolashkin.