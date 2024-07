Überraschung aus dem Spendenkoffer: 1925 € für die Speichersdorfer Tagespflege

Ein herrlicher Sommertag in Speichersdorf, wo die warme Brise sanft durch die Bäume streift und die Sonne ein goldenes Licht über die Bahnhofstraße wirft. Im 70. Lebensjahr verwandelten Claudia und Reinhard Müller ihr idyllisches Anwesen in eine Oase der Freude und des Zusammenhalts. Doch dieser Tag sollte mehr als nur eine Feier des Lebens sein – er sollte ein Zeugnis der Großzügigkeit und Dankbarkeit werden.

Eine Feier des Lebens und des Zusammenhalts Die Geschichte von Claudia und Reinhard Müller ist geprägt von tiefen Höhen und schmerzlichen Tiefen. Im Sommer 2015 erlitt Claudia Müller einen Schlaganfall, der sie seitdem zum Pflegefall machte. Doch selbst in den dunkelsten Momenten fand das Ehepaar stets Licht und Hoffnung. Seit November 2021 ist Claudia ein geschätzter Gast in der Tagespflege Senta des Diakonievereins Speichersdorf und wird mit anderen hier wertgeschätzt begleitet. Dort hat sie nicht nur professionelle Betreuung, sondern auch ein neues Stück Lebensqualität gefunden. Diese Einrichtung ist eine immense Entlastung für ihren liebevollen Ehemann Reinhard, der sie unermüdlich unterstützt.

Schon seit vielen Jahren träumten Claudia und Reinhard davon, Familie, Freunde und Bekannte zu einem fröhlichen Sommerfest zusammenzubringen. Unter dem Motto „XDreamBungi“ – „Wir leben unseren Traum in X-Variante in unserem Bungalow“ – luden sie zu einem unvergesslichen Hoffest ein. Über 200 Gäste waren ihrer persönlichen Einladung gefolgt. Der Garten, die Gartenlaube, das Carport und die Terrasse im Umfeld ihres barrierefreien Bungalows wurden zum Zentrum eines farbenfrohen, lebendigen Festes. Als Willkommensgruß hatte Claudia Müller für jeden Gast eigens Kieselsteine gesammelt und jeden einzelnen mit dem jeweiligen Vornamen beschriftet. Überall waren lachende Gesichter zu sehen, und das Wetter spielte perfekt mit, als wolle auch die Natur diesen besonderen Tag ehren.

„Bei der Feier wurde deutlich, wie wertvoll die Menschen um uns herum sind“, so Reinhard Müller. Die Gäste, die von nah und fern gekommen waren, zeigten mit ihrer Anwesenheit, wie stark das Band der Gemeinschaft ist. Claudia und Reinhard Müller fühlten sich von Herzen berührt und waren tief beeindruckt, wie wichtig und unverzichtbar diese Verbindungen im Leben sind. „Eindrucksvoll hat sich gezeigt, wie maßgebend und wichtig Menschen für das eigene Leben sind,“ sagte Claudia Müller mit Tränen der Rührung in den Augen. „Wir sind gegenseitig aufeinander angewiesen.“

Anstelle der üblichen materiellen Geschenke hatten Claudia und Reinhard ihre Gäste um eine Spende für den aufgestellten Spendenkoffer. gebeten Diese Geste sollte die Arbeit der(!) Menschen anerkennen und würdigen, die oft im Stillen wirken, um anderen zu helfen. Das Ergebnis war überwältigend: Beim Öffnen des Koffers kamen 1925 raschelnde Euro zum Vorschein – ein symbolträchtiger Ausdruck der Dankbarkeit und Solidarität.

In einer kleinen, aber bewegenden Zeremonie im Garten übergaben Claudia und Reinhard Müller den gesammelten Betrag an die Senta-Leiterinnen Maria Reiß und Karina Volkmann sowie an die Vertreter der Diakonie, Anneke Elefant und Werner Schlöger. Kein Wunder, dass die Überraschung gelang und bei den Beschenkten strahende Augen vor Freude und Stolz auslösten.

Claudia und Reinhard Müller hoffen, dass ihre Aktion Schule macht und viele andere, die ähnliche Anlässe feiern, diesem Beispiel folgen. Sie wünschen sich, dass auch künftig Erlöse solcher Feierlichkeiten gemeinnützigen Einrichtungen zugutekommen. „Möge unser Fest ein Anstoß sein, die wertvolle Arbeit jener zu unterstützen, die tagtäglich Großes leisten,“ betonte Claudia Müller.

Dieses Fest war mehr als nur eine Geburtstagsfeier. Es war ein Zeichen der Hoffnung, der Gemeinschaft und der Großzügigkeit – ein Moment, der in den Herzen aller Anwesenden lange nachhallen wird. Kein Wunder, dass noch am selben Tag eine Neuauflage im kommenden Jahr ins Auge gefasst wurde: dann natürlch in noch größerer Runde.