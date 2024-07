„Tag des Schwimmabzeichens“ im Bayreuther Kreuzsteinbad

„Schwimmen ist mehr als baden gehen“

Die Wasserwacht Ortsgruppe Bayreuth lädt herzlich zum „Tag des Schwimmabzeichens“ am Samstag, den 27. Juli 2024, ins Kreuzsteinbad ein. Von 10 bis 16 Uhr haben Schwimmbegeisterte die Gelegenheit, verschiedene Schwimmabzeichen abzulegen und ihr Können unter Beweis zu stellen.

Warum Schwimmen lernen?

Richtig schwimmen zu können bedeutet mehr als nur sicher im Wasser zu sein. Es verleiht Selbstvertrauen, erhöht die Fitness und sorgt für Sicherheit am Wasser – sei es im Freibad, im See oder im Meer. Zeigen Sie anderen und sich selbst, dass Schwimmen mehr ist als nur baden gehen!

Tag des Schwimmabzeichens: Ablauf und Angebote

Am Tag des Schwimmabzeichens können ohne vorherige Anmeldung die Abzeichen Seepferdchen, Seeräuber sowie die Deutschen Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold abgelegt werden. Unsere qualifizierten Ausbilder der Wasserwacht Ortsgruppe Bayreuth stehen bereit, um alle Teilnehmenden zu betreuen und die Abnahmen durchzuführen.

Spannende Aktionen zum Zuschauen und Mitmachen

Zusätzlich bieten die Mitglieder der Wasserwacht Ortsgruppe Bayreuth verschiedene spannende Aktionen an, bei denen sowohl zugeschaut als auch mitgemacht werden kann. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich über Rettungsschwimmen zu informieren und bei Vorführungen mehr über die Arbeit der Wasserwacht zu erfahren.

Die Wasserwacht Ortsgruppe Bayreuth erwartet Sie am Beckenrand!

Treffen Sie uns am Schwimmerbecken im Kreuzsteinbad Bayreuth und sprechen Sie uns einfach an. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen einen besonderen Tag rund um das Thema Schwimmen zu verbringen.

Die internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung ist mit nationalen Gesellschaften in 191 Ländern die größte humanitäre Organisation der Welt.

Das Bayerische Rote Kreuz K.d.ö.R. – Kreisverband Bayreuth ist mit fast 700 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und rund 2.400 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern als großer Sozial- und Gesundheitsdienstleister, Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege und freiwillige Hilfsorganisation der Sicherheitsgarant für die Bevölkerung in Stadt und Landkreis Bayreuth und engagiert sich in einer Vielzahl von Aufgabenbereichen. Neben den Schwerpunkten der Notfallrettung, der Altenpflege und dem Katastrophenschutz ist das Rote Kreuz in Bayreuth auch ein verlässlicher und kompetenter Partner in der Kinder- und Jugendarbeit, der Flüchtlingshilfe, Migrationsberatung und in der Ausbildung von Fachkräften.