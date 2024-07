Symbolische Schlüsselübergabe der St. Bartholomäuskirche in Unterleinleiter

Am Sonntag, 28. Juli findet in Unterleinleiter in einem Festgottesdienst um 9 Uhr die symbolische Schlüsselübergabe der St. Bartholomäuskirche an den Herrn Fleckenstein statt. Der Schlossbesitzer hat im Erbbaurecht für 20 Jahre die Kirche erworben, um sie zu renovieren. Alle Gottesdienstbesucher sind anschließend zu einem kleinen Stehempfang eingeladen.

Von 13 – 18 Uhr öffnet dann der Schlosspark für die Allgemeinheit seine Pforten. Das herrliche Ambiente lädt zum Schauen und Verweilen ein. Die Blaskapelle Unterleinleiter/Dürrbrunn wird zur musikalischen Unterhaltung beitragen.

Während der Öffnungszeit bietet nebenan die evangelische Kirchengemeinde wieder eine Riesenauswahl an Kuchen und Torten im Kirchenkaffee an.