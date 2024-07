Sportfest mit Ehrungen beim TSV Kirchenlaibach

Vier Meistermannschaften, 40 Jahre Gymnastikgruppe sowie ihren Stadionsprecher ehrte der TSV Kirchenlaibach um Vorsitzenden Manfred Porsch am Samstag in einer Feierstunde im Rahmen seines Sportfestes.

Zwölf Jahre war er bei den Heimspielen und bei Turnieren des TSV-Kirchenlaibach mit Leib und Seele die Stimme hinter dem Mikrofon. Peter Krönert begrüßte und verabschiedete die Mannschaften und die Schiedsrichterteams, gab die Tore und Auswechslungen sowie organisatorische Details bekannt. Am Samstag wurde der Stadionsprecher und langjährige dritte Vorstand offiziell verabschiedet. „Vor allem den für Dich typischen Nürnberger Dialekt werden wir vermissen“, sagte in seiner Laudation Vorsitzender Manfred Porsch.

Für eine Überraschung sorgte auch die Damen-Mannschaft der TSV-Tennisabteilung mit Nadja, Busch, Michaela Schott, Barbara Walther, Michaela Kaufmann, Sina Schindler, Verena Emmerig, Karina Bössl und Carmen Kräml. Sie wurde ungeschlagen Meister in der Nord-Liga IV und steigt in die Nord-Liga III auf. Vor allem zur Freude von Abteilungsleiter Lothar Büringer schafften nach fünf Jahren die Tischtennisherren Christian Ramsauer, Florian Distler, Jürgen Hess und Jan Klusacek den Wiederaufstieg von der Bezirksklasse B in die Bezirksklasse A. 18 Begegnungen hatte das Team mit 34:2 Punkten (17:1 Mannschaftsspiele) sowie einer Spielstatistik von 137 Siege zu 43 Niederlagen (Einzel und Doppel) abgeschlossen.

Eine riesigen Erfolg fuhr die A-Jugend in der Spielgemeinschaft Kirchenlaibach-Seybothenreuth-Haidenaab um Trainer Patrick Wirth ein. Mit 33 Punkten und 44:15 Toren wurde sie in der Kreisliga Bamberg/Bayreuth-Kulmbach Meister und steigt in die Bezirksoberliga auf. Gefeiert wurde auch die Meisterschaft der C2-Jugend-in der Kreisgruppe und der dritte Platz der C1-Jugend in der Bezirksoberliga.

1984 als jüngste TSV-Gründung ins Leben gerufen machen heute 35 sportbegeisterte Frauen in der Gymnastikgruppe „SmS – Sport mit Susi“ jeden Montag ab 20 Uhr in der Sportarena aktiv Sport. 33 Jahre, bis 2017, war Marianne Gräbner der Dreh- und Angelpunkt der damals für Hausfrauen gegründeten Gymnastikgruppe, plante und organisierte die Turnstunden und auch andere Aktivitäten. Später wurde die Gruppe in „fit & fun“ umbenannt, um verschiedenste Ideen für Aktivitäten und Auftritte umzusetzen. So wurden mehrtägige Wanderungen in den Alpen, Städtetouren, Musicalfahrten sowie eine Floßfahrt auf der Wilden Rodach unternommen und für das jährlich stattfindende Sportfest z.B. Step-Aerobic und Linedance sowie andere Aufführungen einstudiert und aufgeführt. Auch auf den Bürgerfesten der Gemeinde Speichersdorf und sogar bei der Sportlerehrung des Landkreises Bayreuth 1994 in der Festhalle gab es tolle Auftritte, die unvergessen sind. 2017 übernahm Susi Klaus die Gruppe als lizensierte Übungsleiterin und seitdem ist das Motto „SmS – Sport mit Susi“. Jede Stunde ist individuell gestaltet, ob radeln, walken, ob Kraft-, Ausdauer-, Koordinations- oder Balanceübungen. Für Jede ist etwas dabei. Es wird ein Rundum-Programm für den ganzen Körper über das ganze Jahr hindurch angeboten, so Susi Klaus stolz, und hofft auf viele Neue in der Runde und noch viele gemeinsame Jahre mit ihren „Mädels“. Zum Dank und als Anerkennung gab es für die Geehrten aus den Händen von Vorsitzenden Manfred Porsch und stellvertretender Vorsitzender Angela Kreutzer rote Rosen, Gutscheine und Geschenke.