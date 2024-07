Sportfest das ASV Heidenaab am Wochenende

Mit jeder Menge Fußball und einem großen Unterhaltungsprogramm feiert der ASV Haidenaab-Göppmannsbühl vom 26. Bis 28. Juli sein 62. Sportfest. Als eines von vielen sportlichen Highlights präsentiert sich die A-Jugend (Spielgemeinschaft Haidenaab-Kirchenlaibach-Seybothenreuth) als frisch gebackener Bezirksoberligaaufsteiger. Am Sonntagnachmittag werden erstmals in einer eigenen Feierstunde tragende Säulen und Aktivposten des ASV geehrt. Vorsitzender und Ehrenamtsbeauftragter Stephan Veigl wird zum einen Funktionäre und aktive Spieler für ihr ehrenamtliches Engagement und ihre Verdienste auszeichnen. Zum anderen werden die Erfolge der Meistermannschaften gewürdigt.

Im Fokus des Sportprogramms stehen aber auch der Saisonauftakt der ersten und zweiten Garde um Trainer Klaus Schinner sowie Turniere der Nachwuchsmannschaften. Den Auftakt des Fußballprogramms macht am Freitag die Altherrenmannschaft mit einem Blitzturnier ab 18 Uhr. Die Coaches Stephan Sorger und Jens Brunner haben dazu den SC Kirchenthumbach, SV Immenreuth und SV Seybothenreuth eingeladen. Von den F- bis bis zu den Seniorenmannschaften geben alle Altersgruppen am Samstag und Sonntag ihre Visitenkarte auf dem grünen Rasen ab. Am Samstag, 27. Juli, ab 13.30 Uhr laufen nacheinander die D-Jugend, C-Jugend (15 Uhr), B-Jugend (16.45 Uhr) und A-Jugend (18:30 Uhr) auf. Am Sonntag, 23. Juli von 9.30 bis 14 Uhr haben die F- und E-Jugend befreundete Mannschaften aus der Nachbarschaft zum Kräftevergleich eingeladen. Als sportlichen Höhepunkt des Festes erwartet zum ersten Heimspiel in der neuen Kreisligasaison Amberg/Weiden am Sonntag um 17 Uhr die erste Mannschaft die DJK Weiden. Im Vorspiel ist um 15 Uhr Anpfiff für die beiden Reservemannschaften in der A-Klasse Amberg/Weiden West. Für einen Hingucker sorgen 14.15 Uhr als Tanzeinlage die Zumba-Mädels der ASV-Gymnastikabteilung um Petra Meyer. Die Kids ab drei Jahre haben zu aktuellen Hits wie Green Green Grass – George Ezra, TEXAS HOLD ‚EM – Beyonc’e, Gangnam Style – Psy, Alvaro Soler, Don Omar, Daddy Yankee und Jason Derulo eigene Choreographien einstudiert.

Am Samstag und Sonntag kommt aber auch die Geselligkeit und das Kulinarische nicht zu kurz. Am Samstagabend, 27. Juli, ist ein gemütlicher Abend für ASV-Fans, ASV-Freunde und die Dorfbevölkerung von Haidenaab und Göppmannsbühl angesagt. Für musikalische Unterhaltung sorgen Klassiker von Helene Fischer (Atemlos durch die Nacht), Michael Holm (Mendocino), Abba (Fernando) und AC/DC (Hells Bells) sowie mit Blasmusik (Böhmischen Traum), Stimmungsmusik (Walzer, Polka, Boarische) und Ballermannmusik (Bierkönig). An beiden Tagen gibt es zum einen Bratwürste, Steak, Steak spezial und Putensteaks sowie am Sonntag für Kinder zusätzlich Pommes Frites. Aber auch Kaffee und Kuchen, wobei die Spielermamas und Spielerfrauen einmal mehr ihre Backqualitäten unter Beweis stellen. Auch an die Kinder wurde gedacht. Sie dürfen sich auf eine Hüpfburg und auf Glitzertattoos freuen.

Fußballprogramm

Freitag, 26. Juli

18 Uhr Altherrenturnier

Samstag, 27. Juli

13.30 Uhr D-Jugend – SG Hummelgau.

15 Uhr C-Jugend – TSV St. Johannis Bayreuth.

16.45 Uhr B-Jugend – FC Weiden Ost

18.30 Uhr Spiel A-Jugend – FC Weiden Ost

Sonntag, 28. Juli