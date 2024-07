Speichersdorfer Ferienprogramm – Schnuppertage

Schnuppertage in den verschiedensten Sportarten gehören seit Jahren zum festen Bestandteil des Ferienprogramms. Bei einem Treffen der Vereine mit Jugendarbeit wurde für die Sommerferien 2024 wieder eine Vielzahl an Angeboten zusammengestellt.

Ein Handball-Schnuppertraining für Mädchen und Jungen in der Sportarena oder auf dem Basketballplatz wird an zwei Tagen angeboten. Am 30. Juli und 9. September sind die Sechs- bis Neunjährigen, jeweils von 16 bis 17:30 Uhr eingeladen. Betreuer sind Lothar Büringer und Christian Ohlraun vom TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf. Anmeldung unter Telefon 09275/972741. Die Reihe Tischtennis-Schnuppertraining beim TSV Kirchenlaibach für Mädchen und Jungen in der Halle- West startet am 30. Juli und 9. September jeweils um 19 für eineinhalb Stunden. Ein Wanderpokal wird ausgespielt bei den offenen Jugend-Tischtennismeisterschaften für Jungen und Mädchen am Donnerstag, 1. August, 18 bis 20 Uhr, in der Schulturnhalle-West. In beiden Fällen sind eingeladen Jugendliche in der Altersgruppe sechs bis 17 Jahre. Tischtennisschläger sind mitbringen.

So heißt es „Alle Neune“ in der Reihe der Schnuppertage beim Kegeln ab acht Jahre am Mittwoch, 7. August, beim Kegelclub Speichersdorf. Dauer: 15 bis 17 Uhr. Treffpunkt: Landgasthof Imhof in Speichersdorf. Mitzubringen sind saubere Turnschuhe. Zum Fun-Kids-Tag lädt der ASV Haidenaab-Göppmannsbühl Mädchen und Jungen von drei bis zwölf Jahren am Freitag, 9. August, von 13 bis 16 Uhr, auf das ASV-Sportplatzgelände ein. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Anmeldung bei Melanie Herrmann, mobil 0151/56728405. Ein Fußball-Schnuppernachmittag für Mädchen und Jungen findet beim TSV Kirchenlaibach am Samstag, 10. August, von 10 bis 11:30 Uhr für Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2018 bis 2020 statt. Anmeldung bei Peter Knappe unter 0160/94878768.

Alles rund um das Pferd erfahren Kinder ab fünf Jahre beim Schnupperreittag des Reitclubs am Kulm in Guttenthau am Dienstag, 13. August. Von 14 bis 17 Uhr werden die Stallungen gezeigt, wird gesattelt, getrenst und anschließend geritten. Ebenso wird gebastelt und werden Pferde angemalt. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Teilnehmer begrenzt. Unkostenbeitrag: 20 Euro. Anmeldung bei Angela Raps per Telefon/whatsapp unter 0151/55288559. Mitzubringen sind (Fahrrad)Helm, lange Hose, geschlossene Schuhe, ein Getränk. Im Sport-Stacking können sich Kinder ab sechs Jahre beim Schnuppernachmittag der Hochstapler am 29. August von 14 bis 16 Uhr im Landgasthof Imhof versuchen. Anmeldung bei Monika Gosslau unter Telefon 09275 984-0.