Speichersdorfer Ferienprogramm – Aktionstage

Mit 27 Angeboten in den 45 Ferientagen bieten die Vereine und die Gemeinde den Daheimgebliebenen wieder ein abwechslungsreiches Sommerferienprogram. Neben Ausflügen und Schnuppertagen in ihren jeweiligen Sportarten sorgen zahlreiche Erlebnis- und Aktionstage dafür, dass den Kindern und Jugendlichen in den sechswöchigen Ferien alles andere als langweilig sein muß.

Den Auftakt macht der CVJM mit der Fröhlichen Kinderbühne am Freitag, 2. August. Aufgeführt wird das Stück „Kinder, Könige und die runde bunte Welt“. Das bunte Puppentheater von Franziska Fröhlich beginnt um 14 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus. Der Eintritt ist frei.

Zu einem Kindernachmittag lädt die Feuerwehr Speichersdorf am Samstag, 3. August, von 13 bis 15 Uhr alle sechs- bis elfjährigen Kids ein. Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus Speichersdorf. Anmeldung und Infos bei der Gemeinde unter Telefon 09275 988-0.

Unter dem Motto „Wir sind dann mal mutig“ sind Kinder von sechs bis zehn Jahren zum Selbstbehauptungskurs am 14. und 28. August, von 9.30 bis 12 Uhr in den ehemaligen Jugendtreff Speichersdorf eingeladen. Mit Christopher Haffner lernen Kinder ein starkes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und effektive Kommunikationsfähigkeiten. Interaktiv und spielerisch werden wichtige Strategien zur Konfliktlösung und zu Prävention von Mobbing vermittelt. Unkostenbeitrag 15 Euro. Anmeldung bei Christopher Haffner, Telefon/Whatsapp 0172 3755713, E-Mail: christopher-haffner@gmx.de.

Bei der Landjugendgruppe Plössen darf sich die Altersgruppe ab sechs Jahre am 18. August, in der Landjugendhalle in Plössen, ab 14 Uhr, auf Schnitzeljagd und Basteln freuen. Mitzubringen sind Buntstifte, Schere und Kleber freuen. Anmeldung bei der Gemeinde, Telefon 09275 988-0. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Neues über Insekten zu erfahren und ihnen ein neues QuarTIER zu schaffen können Kids ab fünf Jahre am 21. August, von 9 bis 13 Uhr beim FGV Speichersdorf auf der Tauritzmühle an der Linde. Jeder Teilnehmer darf sein Insektenhotel gestalten und mit nach Hause nehmen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Unkostenbeitrag: drei Euro. Anmeldung & Infos unter fgvnaturkind@gmx.de. Mitzubringen sind eine Brotzeit mit Getränk, Malkittel oder altes Shirt, drei leere und gewaschene Konservendosen.

Tanzen mit Kraft und Ausdauer verbunden wird beim Zumba für Kids am 21. August. Von 15.30 bis 16.15 Uhr sind Dreijährige und älter, von 16.30 bis 17.15 Uhr ab Siebenjährige eingeladen. An alle Altersgruppen richtet sich das Fitness „Open Air“ an diesem Tag von 17.30 bis 18.30 Uhr (Zumba meets) und 18.30 bis 19.30 Uhr (Bodyworkout). Alle Termine finden in der Sportarena (bei schönem Wetter im Außenbereich) statt. Unkostenbetrag jeweils fünf Euro. Anmeldung bei Petra Meyer, Telefon 0170 9311800. Mitzubringen sind feste Schuhe und ein Getränk. Beim Fitness open air zusätzlich eine Matte und ein Handtuch.

„Manege frei hereinspaziert – wir machen unseren Zirkus selber“ heißt es beim Fichtelgebirgsverein für Kinder von sechs bis zwölf Jahren mit Lydia Giestl am 22. August, von 10 bis 16 Uhr. Treffpunkt: Abt-Veit-Höser-Platz 12. Unkostenbeitrag: zehn Euro. Anmeldung bei Lydia Giestl, Telefon 09275 916944, mobil 0170 9651985. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Mitzubringen sind Gummistiefel.

Wie gut die Kinder Speichersdorf kennen, können sie erforschen bei einer Schnitzeljagd mit dem Fahrrad am 23. August, 14 Uhr, mit der Jugendbeauftragten Ursula Hörath. Treffpunkt: Rathaus.

Was da so alles rund um die Tauritzmühle im Blätterdach raschelt und raunt, darum geht es bei einem Erlebnistag des Fichtelgebirgsvereins am 27. August. Von zehn bis 16 Uhr dürfen Kinder von sechs bis zehn Jahren mit Fiona Ahlborn auf Entdeckungsreise gehen. Es werden Geschichten erzählt von Baumelfen und Wassergeistern. Zwischen Spiel und Spaß werden Bäume und Sträucher beobachtet und Essbares zum Picknick gesucht. Unkostenbeitrag zehn Euro. Als Verpflegung ist eine Brotzeit und ein Getränk mitzubringen. Anmeldung bei Fiona Ahlborn unter E-Mail: fiona.ahlborn@web.de.

„Sei einmal Pfadfinder!“ Am 31. August von 14 bis 17 Uhr dürfen Kinder ab vier Jahre beim Pfadfinderstamm Sankt Georg einen Nachmittag voller Lagerfeuerstimmung, Spielen und Leckereien verbringen und den Pfadfinder in sich entdecken. Treffpunkt: Pfarrheim Kirchenlaibach. Unkostenbeitrag: zwei Euro. Anmeldung und Infos unter dpsg.speichersdorf@gmx.de mit Name, Alter, Allergien und Unverträglichkeiten.

Am alten Handwerk des Filzens können sich Kinder von fünf bis zwölf Jahren bei einem Kurs mit Magdalena Wolf am 4. September, 10 bis 12 Uhr, im Schulungsraum in der Gemeinde versuchen. Der Filz bietet viele verschiedene Möglichkeiten, die unterschiedlichsten Naturfasern mit Wolle zu verarbeiten und Sitzkissen, Windlichter, kleine Taschen oder Gartendekostecker zu erstellen. Auskunft und Anmeldung bei der Gemeinde unter Telefon 09275/988-0.

Zum Zelten auf der Streuobstwiese lädt der Bund Naturschutz Kinder von sieben bis elf Jahren vom 5. auf den 6. September ein. Um 11 Uhr geht es am Samstag mit Ausrüstung und Bollerwagen zur Streuobstwiese. Hier wird das Lagerfeuer und die Übernachtung vorbereitet. Zudem stehen Spiele rund um das Feuer auf dem Programm. Treffpunkt: an der alten Kirche Kirchenlaibach. Unkostenbeitrag: acht Euro. Anmeldung unter Bundnaturschutz-kids@web.de. Mitzubringen sind Taschenlampe, Isomatte, Schlafsack, evtl. Zelt, Kissen, Schlafsachen, Teller, Tasse, Besteck und Löffel, Schnitzmesser. Das Zelten endet am Sonntag um 11 Uhr.