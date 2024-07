Sommernachtsfest in der Bayreuther Eremitage: Restkarten erhältlich

Es ist endlich wieder so weit: Nach dem wetterbedingten Ausfall im letzten Jahr findet am 27. Juli das Sommernachtsfest in der Eremitage statt. Es dürfte eines der größten und sicher das schönste Parkfest weit und breit sein.

Die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH ist als Veranstalter sehr optimistisch, dass das Sommernachtsfest seine Besucher auch in diesem Jahr verzaubern wird.

Schließlich findet die Veranstaltung in einer der schönsten Parkanlagen Deutschlands statt, die aufwändig dekoriert und illuminiert wird.

Ein Feuerwerk im traditionellen Sinn wird es wie bereits in den letzten Jahren aus Rücksichtnahme auf Umwelt und Natur an einem so historisch bedeutsamen Ort wie der Eremitage nicht geben. Dafür dürfen sich die Besucher auf mehrere Lasershows mit zahlreichen akrobatischen Tanzeinlagen, auf Artisten sowie verschiedene Walking Acts, die im gesamten Veranstaltungsbereich herumflanieren, freuen.

Ebenso spektakulär wird das musikalische Feuerwerk bis 2:00 Uhr in der Früh, das auf vier Bühnen und einer großen Videowall für jeden Musikgeschmack etwas bieten wird.

Zusätzlich zu den musikalischen Highlights erwarten die Besucher weitere aufregende Attraktionen und Überraschungen, die das Sommernachtsfest zu einem unvergesslichen Ereignis machen werden.

Eine Vielzahl an gastronomischen Köstlichkeiten wird das das volle Verwöhnungsprogramm für Jung und Alt bieten.

Von regionalen Spezialitäten bis zu internationalen Leckerbissen ist auch dieses Jahr bestimmt für jeden Geschmack etwas mit dabei.

Die maximale Anzahl der Besucher wurde nach den langen Warteschlangen beim letzten Mal stark reduziert, wodurch sich das Sommernachtsfest deutlich von einer Massenveranstaltung unterscheiden wird. Noch sind Eintrittskarten online und an der Theaterkasse in der Opernstraße 22 erhältlich.

Bitte bedenken Sie, dass mitgebrachte Speisen und Getränke auf dem Sommernachtsfest nicht erlaubt sind.

Das Mitbringen von Hunden ist ebenfalls untersagt. Ebenso bitten wir darum keine Taschenmesser und Hygieneartikel mit Treibgasen mitzuführen.