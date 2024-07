Sommerkirchweih mit Garagenflohmarkt in Thurnau

Auf dem Thurnauer Marktplatz findet im Anschluss an den Festgottesdienst ab 10 Uhr der traditionelle Kirchweihmarkt statt. Produkte für den täglichen Bedarf, Kunsthandwerk und Kulinarisches werden zum Kauf angeboten. Für Kinder ist am Schlossweiher die Hüpfburg und das Spielmobil des Kreisjugendrings Kulmbach aufgebaut. Rund um den Markt laden die Gastronomen und Töpfereien zu einem Besuch ein.

Der Markt ist wie immer kostenlos zugänglich. Ausreichend Parkplatzmöglichkeiten finden sich in fußläufiger Entfernung.

In diesem Jahr findet auch erstmals ein Garagenflohmarkt rund um die Sommerkirchweih statt. In Carports, Gärten und Hofeinfahrten wartet so manches Schnäppchen auf neue Besitzer! Ein Verzeichnis der Stände ist auf der Homepage der Gemeinde www.thurnau.de veröffentlicht und liegt als Ausdruck im Rathaus, im Töpfermuseum in Läden und Gaststätten für Besucher bereit.

Um 14 Uhr lädt Kastellan Ralf Wirth zu einer öffentlichen Führung durch das Schloss Thurnau ein. Um 15 Uhr startet eine öffentliche Führung durch die Sonderausstellung „Schätze der Druckgrafik“ – Von Kaiserblau bis Luxusschwarz – im Töpfermuseum mit dem Drucker und Werkstattleiter Reinhard Rössler und der Künstlerin Katja Enders-Plate. In lockerer Atmosphäre wird die Entstehung der Werke mit den dazugehörigen Drucktechniken erläutert. Ein Schluck Rotwein und eine „Leipziger Lerche“ runden den Nachmittag ab.

Wir wünschen allen einen schönen Kirchweihsonntag!