Sommerfest am GFS in Ebermannstadt mit vielen Highlights

Spiele, Spaß und Spenden

Ebermannstadt, ein schöner Sommernachmittag. Auf dem Gelände des Gymnasiums Fränkische Schweiz herrscht ein reges Treiben. Neben der involvierten Schüler- und Lehrerschaft sind viele Familienmitglieder, Freunde und ehemalige Absolventen der Einladung gefolgt, denn nach Jahren des (pandemiebedingten) Wartens wurde am vergangenen Donnerstag endlich wieder ein Sommerfest gefeiert.

Die verschiedenen Klassen warteten mit einem vielfältigen Programm auf, das einen kurzweiligen Nachmittag und Abend versprach. Von Kreativständen über Sinnes- und Sportparcours, von Jonglage-Workshops über Chemie-Shows oder ein Schul- und Lehrer-Quiz – für die Besucherinnen und Besucher war Vieles geboten. Speziell die ehemaligen Schülerinnen und Schüler nahmen zudem an den Schulhausführungen teil. „Es ist schön zu sehen, wie sich die Schule weiterentwickelt hat“, sagt eine ehemalige Schülerin.

Eine Partnerschaft für die Zukunft

Während man sich diverse kulinarische Köstlichkeiten im Pausenhof schmecken ließ, konnte man dem bunten Programm der Open Stage folgen. Neben den Auftritten verschiedener musikalischer Ensembles war hier die Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen dem GFS und Siemens Healthineers, vertreten durch Marco Friepes, ein Highlight des Festes. Vor den Augen zahlreicher Zuschauer wurde die künftige Partnerschaft offiziell besiegelt, die eine Verknüpfung von Schule und Berufsorientierung bietet. Siemens Healthineers unterstützt die Schulen im Partnerprogramm unter anderem durch Beratung, ermöglicht Betriebserkundungen und vor allem auch Praktika. „Die Zusammenarbeit eröffnet unseren Schülern neue Perspektiven und Möglichkeiten“, erklärt der Schulleiter Siegfried Reck.

Gemeinsames Engagement für den guten Zweck

Ein weiterer besonderer Aspekt des Sommerfestes war das gemeinschaftliche Engagement für den guten Zweck. So wird ein großer Teil der Einnahmen von den diversen Attraktionen und dem Verkauf von Speisen und Getränken gespendet. Stattliche 3000 Euro gehen an Kinderheime in der näheren Umgebung: so dürfen sich das „Kinderheim Jule“ sowie das „Sonnenhaus“ jeweils über 1500 Euro freuen. Die Schulfamilie möchte damit einen Beitrag zur Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlicher leisten.

Das Sommerfest am Gymnasium Fränkische Schweiz war also nicht nur eine nachgeholte Jubiläumsfeier, sondern hat gezeigt, dass die Schule nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch des Lebens und der Gemeinschaft ist.