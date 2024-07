Sitzung des Ahorntaler Gemeinderates

Am Donnerstag, 25.07.2024, um 19:00 Uhr findet in der Mehrzweckhalle in Kirchahorn, Kirchahorn 53, 95491 Ahorntal die Sitzung des Gemeinderates

mit folgender Tagesordnung statt. Hierzu ergeht herzliche Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger.

Tagesordnung

Änderung des Regionalplans Oberfranken Ost; Beratung und Beschlussfassung über die Stellungnahme der Gemeinde Ahorntal zur vorgezogenen Fortschreibung des Teilkapitels 6.5.2 Windenergie zur Neuausweisung von Vorranggebieten für Windenergieanlagen

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.