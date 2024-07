Rösler Open Air am Schloss Eyrichshof

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen,

telefonisch unter der Hotline 0951-23837, oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de.

TERMINE

24.07.24 | Clueso, Support: Paul Wetz

25.07.24 | Kerstin Ott

26.07.24 | Saltatio Mortis

27.07.24 | Stahlzeit

28.07.24 | VNV Nation

29.07.24 | Martina Schwarzmann (ausverkauft)

30.07.24 | Haindling

Der Einlass beginnt bei den Veranstaltungen jeweils um 18.30 Uhr, bei Saltatio Mortis bereits um 18.00 Uhr.

Der Eingang befindet sich seitlich am Gebäude des Gutshofs, also nicht direkt an der Hauptstraße. Wenn Sie bereits Tickets gekauft haben, gehen Sie mit diesen bitte gleich zum Einlass.

Parkmöglichkeiten:

In Eyrichshof stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, welche von der freiwilligen Feuerwehr Eyrichshof bewirtschaftet und eingewiesen werden. Es wird eine Parkgebühr in Höhe von 2 € erhoben. Bitte halten Sie diese bereit. Parkmöglichkeiten für Personen mit Behinderung befinden sich von der Juliusallee aus kommend linker Hand in der Kurzewinder Straße in Eyrichshof und werden ebenfalls entsprechend eingewiesen. Um die Parkplätze leicht erreichen zu können, folgen Sie bitte den Parkplatzschildern und den Anweisungen der Ordner. Diese werden Sie aus beiden Richtungen der B279 zu den Parkplätzen führen. (Bitte nutzen Sie diese und beachten Sie die Halteverbotsschilder).

Shuttle:

In diesem Jahr wird es keinen Shuttleverkehr geben. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Planung Ihrer Anreise und reisen Sie entsprechend frühzeitig an.

Sicherheitshinweise: Zur Sicherheit aller Beteiligten werden am Einlass strenge Taschenkontrollen durchgeführt. Taschen sind nur bis max. DIN A4 Format zugelassen! Allgemein gilt: Je kleiner die Tasche, desto schneller die Kontrolle. Packen Sie also nur das Nötigste ein, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Bitte achten Sie außerdem darauf, keine verbotenen Gegenstände mitzubringen! Bitte nehmen Sie darüber hinaus weder Essen noch Getränke mit aufs Gelände, vor Ort ist reichlich Gastronomie vorhanden.

Wetter: Vor der Anreise zum Konzert empfiehlt sich immer der Blick auf das aktuelle Wetter, um richtig gekleidet zu sein. Das Konzert findet grundsätzlich bei jeder Witterung statt; bei Abbruch der Veranstaltung aufgrund schlechter Witterung besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. Die Veranstaltung ist nicht überdacht, aber praktische Regenponchos in Universalgröße können vor Ort zum Preis von 3,- € erworben werden.

Bitte beachten Sie zusätzlich die Hinweise im Bereich „News“ auf vsbamberg.de und auf unseren Social-Media Plattformen (unten aufgelistet)! Dort werden alle aktuellen (kurzfristigen) Hinweise zu den Open Airs veröffentlicht.

Facebook: www.facebook.com/vsbbg

Instagram: www.instagram.com/vs.bamberg

WhatsApp-Kanal: „#eyrichshofopenair“ an 09505-80590 oder mit folgendem Link:

https://t1p.de/eyrichshofopenair

Wir wünschen allen, die kommen werden, tolle Konzertabende!