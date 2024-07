„Richard Roblee’s Very little Bigband“ in Auerbach

Die „Little Bigband“ gehört zu den Konstanten der Pegnitzer Sommerkonzerte. Das Trio tritt am 28. Juli bereits zum vierzehnten Mal in Folge vor immer größer werdender Fangemeinde in Auerbach auf.

Komplette Posaunenchöre gehen zu ihren Konzerten. Denn seit 2011 begeistert das Trio bei den Pegnitzer Sommer Konzerten am Veranstaltungsort Christuskirche in Auerbach in der Bahnhofstraße. Die Very little Bigband trat 1994 bei einer Beerdigung erstmals zusammen auf. Jürgen Hahn aus Berlin spielt Trompete seit dem 11. Lebensjahr und studierte Orchestermusik mit dem Hauptfach Trompete an der Musikhochschule Würzburg. Als Mitglieder verschiedener Ensembles ist er national und international unterwegs und hat auch schon Musikpreise bekommen. Jürgen Hahn ist auch Komponist und hat mehrere Notenhefte für Posaunenchöre veröffentlicht. Er ist Beauftragter für Posaunenchöre in Berlin-Lichtenberg. In der Bigband ist der 59-Jährige auch der Sänger. Richard Roblee, der Gründer der Very Little Bigband war bis zu seinem Ruhestand Professor an der Musikhochschule Würzburg, wo er sowohl Jürgen Hahn als auch Mathias Grabisch unterrichtete. Der Dritte im Bunde ist Mathias Grabisch. Er spielt auf der Bassposaune oder dem Sousaphon. Der Wahlhamburger arbeitet als Konzert- und Studiomusiker und komponiert eigene Stücke.

Das Repertoire der „Special Little Bigband“ ist vielfältig. Eigene Kompositionen, bekannte Spirituals oder Stücke von bekannten Komponisten wie George Gershwin gehören dazu – und alles im klassischen Bigband-Sound. Das diesjährige Konzert findet statt am Sonntag, 28. Juli, um 17 Uhr in der Christuskirche. Eintritt 15 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Richard Roblee’s Very little Bigband

Sonntag, 28. Juli, 17 Uhr

Eintritt: 15 €, ermäßigt 6 €

Christuskirche, Auerbach

Richard Roblee‘s Very little Bigband: Richard Roblee, Posaune und Gesang Matthias Grabisch, Bass-Posaune und Susaphon Jürgen Hahn, Trompete und Flügelhorn



Informationen zur gesamten Reihe, aber auch den einzelnen Veranstaltungen sind erhältlich bei „Pegnitzer Sommer Konzerte“, Rosengasse 41, 91257 Pegnitz, Telefon 09241/2965, bei den Fremdenverkehrsämtern der Region und in den Kirchen der Veranstaltungsorte und näheren Umgebung. Kartenvorbestellungen bevorzugt online bis Freitag, 30. Juni unter www.pegnitzersommerkonzerte.de . Auch das evang.-luth. Pfarramt Pegnitz kann unter der Telefonnummer 09241-6086, Fax: 09241-2927 sowie das Kantorat Pegnitz unter der Rufnummer 09241-2965, E-Mail: joerg.fuhr@elkb.de Bestellungen entgegennehmen. Die Abendkasse ist ab 16.30 Uhr geöffnet. Die Besucherplätze sind nummeriert.

Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.pegnitzersommerkonzerte.de, sowie unter www.solideo.de, der Seite der evangelischen Kirchenmusik in Bayern und auf der Seite www.pegnitz-evangelisch.de der evangelischen Kirchengemeinde Pegnitz.