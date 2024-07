Realschule Schloss Schwarzenberg erneut als „Naturpark-Schule“ ausgezeichnet

Die Realschule Schloss Schwarzenberg in Scheinfeld ist weiterhin als „Naturpark-Schule“ nach den Kriterien des Verbands Deutscher Naturparke ausgezeichnet. Nach der Erstzertifizierung 2019 durchlief die Schule nun gemeinsam mit dem Naturpark die Rezertifizierung und darf damit für weitere fünf Jahre den Titel „Naturpark-Schule“ tragen. Eine Feierstunde fand im Rahmen des Schulfestes am Freitag, 12. Juli 2024, statt.

Stellvertretender Landrat Reinhard Streng überreichte die Zertifizierungsurkunde und würdigte das Engagement von Lehrerteam, Naturpark und Schülerschaft. Realschuldirektor Lars Wiatkowski führte in seiner Begrüßung einige gemeinsame Projekte, wie Pflanzaktionen, Spurensuchen oder Waldtage an, gemeinsam freue man sich auf viele weitere Aktivitäten, die in den nächsten Jahren hinzukommen werden. Als Geschenk des Naturparks und Symbol für die weitere Zusammenarbeit durfte er einen Apfelbaum entgegennehmen, den Ranger Alexander Schneider in den nächsten Tagen mit einigen Schülerinnen und Schülern auf dem Schulgelände pflanzen wird.

Neben den Naturpark-Rangern begleiten auch weitere Kooperationspartner die Aktivitäten der Schule, wie etwa der Bund Naturschutz, verschiedene Umweltbildner, Oberförsterin Gaby Wagner oder die Scheinfelder Bäckerei Mergenthaler und Buchhandlung Meyer. Auch ihnen wurde der Dank für die Unterstützung ausgesprochen. Das Prädikat „Naturpark-Schule“ ist eine bundesweite Auszeichnung des Verbandes Deutscher Naturparke e.V., die einzelne Naturparke entsprechenden Bildungseinrichtungen in ihrem Bereich verleihen können.

Die Auszeichnung steht für die gelebte Kooperation zwischen Naturpark und Schule. Die Schulen verpflichten sich dabei, Naturpark-Themen wie

Natur und Landschaft, regionale Kultur und Handwerk, Land- und Forstwirtschaft regelmäßig zu behandeln. Die Kinder und Jugendlichen lernen im Lernalltag, auf Exkursionen und Projekttagen ihre Region und den Naturpark Steigerwald noch besser kennen und können eine Verbundenheit zur eigenen Umgebung aufbauen. „Ihr könnt stolz auf Euch, auf diese Auszeichnung sein und das, was wir in den vergangenen Jahren schon gemeinsam geschafft haben“, so Naturpark-Geschäftsführerin Sandra Baritsch in ihrem Redebeitrag an die Scheinfelder Schülerinnen und Schüler. Gerade der Kontakt und die Wissensvermittlung an junge Menschen spielt eine wichtige Rolle in der Arbeit des Naturparks, um das Bewusstsein für die schützenswerte Natur vor der eigenen Haustür zu stärken. Neben der Realschule Schloss Schwarzenberg ist auch die Realschule Ebrach „Naturpark-Schule“ als dritte Schule im Steigerwald wurde am vergangenen Wochenende Grundschule Rauhenebrach neu ausgezeichnet.