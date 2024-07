Protestaktion zur Festspiel-Eröffnung in Bayreuth

Pressemitteilung von Fridays for Future Bayreuth:

Anlässlich der Eröffnung der Bayreuther Festspiele planen Klimaktivist*innen am Donnerstag, den 25.07. eine Protestaktion am Fuße des Grünen Hügels. Von 12 Uhr bis etwa 16 Uhr wird im Rahmen einer angemeldeten Versammlung an der Ecke Siegfried-Wagner-Allee/Tristanstraße ein Banner über die Auffahrt aufgespannt. Unter diesem werden die Gäste der Festspiele hindurch fahren müssen.

Schaulaufen der Schönen & Reichen

„Bei den Wagner-Festspielen kommen jährlich Prominente, Politiker*innen und Unternehmensbosse zusammen. Bei Champagner und fernab der Probleme und der Lebensrealität der allermeisten Menschen feiern sie einen antisemitischen Komponisten.“

„Während die einen Probleme haben, ihre Stromrechnung zu bezahlen, fahren die anderen in getönten Limousinen vor. Diese scheinbare Normalität wollen wir zumindest für einen kurzen Moment durchbrechen!“, so Lorenz Herdeis, Sprecher der Aktion.

Superreiche überdurchschnittlich für Klimaerwärmung verantwortlich

Sowohl weltweit als auch deutschlandweit sind es Reiche und Superreiche, die überdurchschnittlich viele Treibhausgase ausstoßen. Durch häufigere Flugreisen, große Anwesen oder teure Autos tragen sie überdurchschnittlich zur Klimakrise bei. Laut einer Studie von Oxfam sind die reichste 10% der Weltbevölkerung für die Hälfte der weltweiten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. In Deutschland hat eine Person aus dem reichsten Prozent der Bevölkerung einen 15-mal höheren Treibhausgasausstoß als eine Person aus der ärmeren Hälfte.(1) Auch abseits von Konsumentscheidungen sind es die Vermögenden, die über politische und wirtschaftliche Entscheidungen für einen Großteil der Umweltzerstörung verantwortlich sind.

Vermögenssteuer zur Bekämpfung des Klimawandels: Tax the Rich!

Um die Klimakrise zu bekämpfen, muss an der kapitalistischen Wirtschaftsweise und den Superreichen angesetzt werden. Ein erster Schritt dahin kann die Einführung einer Vermögenssteuer sein. Einnahmen daraus könnten etwa zur Bekämpfung der Klimakrise genutzt werden. Diese Woche kommen in Sao Paulo die Finanzminister der G20-Länder zusammen, um u.a. über eine globale Steuer für Superreiche zu diskutieren. Während 71% der Bevölkerung in den G20-Ländern eine solche Steuer wollen(2) und es auch in Deutschland eine klare Mehrheit für die Wiedereinführung einer nationalen Vermögenssteuer gibt(3), spricht sich FDP-Finanzminister Christian Lindner dagegen aus.

Sarah Schöps, Sprecher*in der Aktion: „Wir brauchen einen sozial gerechten Klimaschutz, der der Mehrheit der Menschen zugute kommt. Dafür gilt es die Superreichen zur Verantwortung zu ziehen: Tax the Rich!“

