Projektwoche „Demokratie: Just do it!“ an der Grund- und Mittelschule Eggolsheim

In der Woche vom 1. – 5.Juli fand an der Grund- und Mittelschule Eggolsheim eine inspirierende und lehrreiche Projektwoche zum Thema „Respekt & Demokratie“ statt. Ziel der Woche war es, den Schüler:innen die Grundlagen und die Bedeutung der Demokratie näherzubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen demokratischen Fähigkeiten zu entwickeln und zu erproben.

Ein Highlight war der viertägige Theaterworkshop, geleitet von Chapeau-Claque aus Bamberg.

Am ersten Tag ging es in einer Theateraufführung auf drei unterschiedlichen Ebenen um Diskriminierung, Ausgrenzung und das „soziale“ Leben in unserer Gesellschaft. Wer ist Opfer, wer ist Täter? Oder vielleicht beides? Die drei Szenen spielten im Klassenzimmer und zeigten alltägliche Probleme auf und einen respektlosen Umgang untereinander. Kann man diese Gewaltspirale durchbrechen? Welche Aufgabe hat hier der Staat und was kann ich dafür tun um Demokratie zu leben? Diese Fragen wurden in den folgenden Tagen aufgegriffen und vertieft.

Dieser Workshop bot den Schüler:innen die Gelegenheit, sich kreativ mit dem Thema Demokratie auseinanderzusetzen. Durch verschiedene Theaterübungen und -spiele lernten die Teilnehmer:innen, wie wichtig Teamarbeit, Kommunikation und das Einbringen eigener Ideen in einer demokratischen Gesellschaft sind.

Parallel dazu fand ein medienpädagogischer Workshop statt, der vom JFF – Institut für Medienpädagogik aus München durchgeführt wurde. In diesem Workshop setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit der Rolle der Medien in einer Demokratie auseinander. Sie lernten, wie Medien zur Meinungsbildung beitragen, welche Verantwortung damit verbunden ist und wie man Medieninhalte kritisch hinterfragt. Praktische Übungen, wie das Erstellen eigener kleiner Videoclips, halfen den Teilnehmern, das Gelernte direkt anzuwenden und zu verstehen, wie sie selbst Medien aktiv und verantwortungsbewusst nutzen können.

Organisiert wurde die Projektewoche durch die Jugendpflege Markt Eggolsheim unter der Leitung von Teresa Borek. Finanzielle Unterstützung erhielt die Veranstaltung durch den Innovationsfonds des Bildungsbüros des Landkreises Forchheim, die Allianz Regnitz Aisch und der Regierung Oberfranken. Diese Unterstützung war entscheidend für die erfolgreiche Durchführung der vielseitigen Workshops und Aktivitäten, die den Schüler:innen ermöglichten, sich intensiv mit dem Thema Demokratie auseinanderzusetzen.

Die gesamte Woche war von einem intensiven und interaktiven Lernen geprägt. Die Kombination aus kreativem Ausdruck im Theaterworkshop und der analytischen Auseinandersetzung mit Medien im medienpädagogischen Workshop ermöglichte es den Schüler:innen, verschiedene Aspekte der Demokratie zu entdecken und zu verstehen.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Projektwoche ein großer Erfolg war. Die Schüler:innen zeigten sich begeistert und engagiert. Sie haben nicht nur viel über Demokratie gelernt, sondern auch wichtige soziale und kommunikative Fähigkeiten erworben, die sie in ihrem weiteren Leben und schulischen Alltag anwenden können. Ein besonderer Dank gilt den beiden beteiligten Institutionen, Chapeau-Claque aus Bamberg und dem JFF aus München, deren Workshops maßgeblich zum Gelingen dieser Woche beigetragen haben.

Die Grund- und Mittelschule Eggolsheim freut sich bereits auf zukünftige Projekte, um das Thema Demokratie weiterhin im Schulalltag zu verankern und den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, sich aktiv und bewusst mit ihrer Rolle in der Gesellschaft auseinanderzusetzen.