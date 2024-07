Kronacher Kreisheimatpfleger starten in die neue Amtszeit

Bestellungsurkunden für fünf ehrenamtlich Engagierte

Die ehrenamtlichen Kreisheimatpfleger des Landkreises Kronach erhielten aus den Händen von Landrat Klaus Löffler zum Beginn ihrer fünfjährigen Amtszeit ihre Bestellungsurkunden. Grundlage war ein entsprechender Beschluss des Kreistags.

Löffler zitierte eine aktuelle Begriffsbestimmung des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege. Demnach bedeute Heimatpflege, „die regionale, kleinräumige und alltägliche Kultur sowie das lebenswerte Umfeld zu erhalten und weiterzuentwickeln – für alle erlebbar und allen zugänglich“. Er wünschte den fünf neu oder erneut Bestellten Motivation, Energie und Umsicht für ihr ehrenamtliches Wirken im Dienst an unserem Heimatlandkreis und seinen Menschen.

Dafür, dass das „Kronacher Modell der Kreisheimatpflege“ und dessen Umsetzung vor Ort in Fachkreisen landesweit nach wie vor einen guten Ruf genieße, dankte der Landrat dem Leiter der Kreisheimatpflege, Bernd Graf, wie auch allen daran Beteiligten. Auch Ehrenamtsbeauftragter Michael Trebes unterstütze im Büro des Landrats den wichtigen heimatpflegerischen Einsatz.

Für die neue, bis Juli 2029 währende Amtszeit der ehrenamtlichen Kreisheimatpfleger gilt folgende Aufgabenverteilung: Siegfried Scheidig (Lauenstein), der sich in dieser Funktion bereits seit 1983 engagiert, ist weiterhin örtlich für Ludwigsstadt, Tettau und Steinbach am Wald sowie fachlich für die fränkisch-thüringischen Beziehungen, das Thema Bergbau und die Geschichte des nördlichen Landkreises (Rennsteig-Region) zuständig. Ihr bisheriges Ehrenamt üben auch Dieter Lau (Johannisthal) und Dr. Robert Wachter (Kronach) weiterhin aus. Laus Zuständigkeitsbereiche sind örtlich Weißenbrunn, Küps, Schneckenlohe und Mitwitz sowie fachlich die Kulturlandschaftspflege, die heimatkundliche Bildungsarbeit und Wertevermittlung sowie die Geschichte des südlichen und mittleren Landkreises. Für Wachter sind es örtlich Kronach und Wilhelmsthal sowie fachlich die Denkmalpflege (einschließlich der Boden-, Flur- und Kleindenkmäler), die Baukultur und das Archivwesen. An seine frühere Amtszeit knüpft Hans Blinzler (Nordhalben) an, der örtlich für Nordhalben, Steinwiesen, Wallenfels und Marktrodach sowie fachlich für die Regionalkultur, die Mundartpflege, das Laientheater und das kulturelle Erbe der Flößerei zuständig ist. Erstmals in dieses Ehrenamt wurde Christian Porzelt M. A. (Kronach) bestellt. Seine Zuständigkeitsbereiche sind örtlich Stockheim, Pressig, Teuschnitz, Tschirn und Reichenbach sowie fachlich die Erinnerungskultur, das jüdische Erbe, die materielle Kultur und die Museologie.

Die jeweiligen Fachbereiche nehmen die Kreisheimatpfleger für das gesamte Landkreisgebiet wahr. Die örtliche Zuständigkeit betrifft in den zugeteilten Gemeinden grundsätzlich alle Aufgaben, die nicht als Fachbereiche ausgewiesen sind.