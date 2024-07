Kabarett mit Mäc Härder in der Teufelshöhle

Samstag, 27.07.2024 um 20 Uhr in der Teufelshöhle bei Pottenstein

Mäc Härder feiert Premiere und ein Jubiläum in einem. Sein 10. Kabarettprogramm heißt „Ihr könnt mich alle gern haben!“. Mit neuer Energie und sprudeliger Leichtigkeit schlägt er sich durch den komplizierten Alltag und stellt sich selbst dabei die Fragen: Die Raviolidose hat ein Haltbarkeitsdatum bis Oktober 2038. Wer wird älter, die kulinarische Köstlichkeit oder ich? Haben Kinder, die in der Wüste leben, auch eine Sandkastenfreundin? Warum reden alle ständig übers Wetter, aber so selten übers Klima?

Inzwischen kommt aber auch bei ihm ein gewisses Wurstigkeitsgefühl auf oder soll man besser sagen: Altersmilde. Dennoch rückt er der Wahrheit auf seine Art und Weise auf die Pelle. Dass es in der Welt nicht gerecht zugeht, sieht man allein schon an „Sanifair“. Du zahlst 70 Cent und kriegst nur 50 zurück. Und darum wüsste er zu gerne, was heutzutage gut und richtig ist. Er war stets der Auffassung: „Meine Kinder sollen es mal nicht so gut haben wie ich.“ Zumindest dieser Wunsch wird wohl in Erfüllung gehen. Und mit seiner Frau versteht er sich inzwischen nicht nur blind, sondern sogar taub.

Er gibt auch nie ein falsches Alter an, nur manchmal eins von früher.

Sein neues Motto „Ihr könnt mich alle gern haben!“ ist keine Drohung, sondern eine Aufforderung an die Zuschauer zu einer Umarmungsorgie.

In seiner kongenialen Art, Sprache und Artistik zu verbinden, die kleine fränkische und die große andere Welt durch den Kakao zu ziehen, wird das Publikum wieder einen überaus humorvollen und beschwingten Abend erleben. Einige werden sogar eine wahre Schädelfreude erleben.

Wenn Lachen die beste Medizin ist, dann gilt noch immer: Was der Arzt ist für die Kranken, das ist Mäc Härder für die Franken.

Wer sich daher einen Abend lang köstlich amüsieren will, kann sich seine Karte im Vorverkauf sichern! Karten zum Preis von € 16,00 sind im Tourismusbüro Pottenstein erhältlich und können auch telefonisch (09243/70842) oder per Mail (info@pottenstein.de) reserviert werden. An der Abendkasse kostet die Karte € 18,00. Einlass ist ab 19.30 Uhr es besteht freie Platzwahl – und – im Konzertsaal der Teufelshöhle hat es ungefähr 12 Grad – der Veranstalter bittet darum, dies zu bedenken…