Jubiläumskonzert und -feier der Singgruppe Bärnfels

Jubiläumskonzert „50 Jahre und kein bisschen leise!“ und Feier der Singgruppe des Fränkische Schweiz Verein Bärnfels e.V. am Sonntag, den 4.8.2024 um 15.00 Uhr in der Kirche in Bärnfels

Die Singgruppe Bärnfels wurde 1974 gegründet. 25 Sänger*innen umfasste damals der gemischte Chor. Als Chorleiter konnte Walter Wohlhöfner gewonnen werden, der den Chor fünfunddreißig Jahre leitete. Danach übernahmen Christoph M. Pesch, Heike Barthelmess und seit 2017 Katharina Grill den Chor.

Weit über die Obertrubacher Grenzen bekannt, war das seit dem 1. Mai 1975 jährlich stattfindende Maisingen. Es war Höhepunkt der chorischen Arbeit. Konzertsängerin Liselotte Freyberger bereicherte durch Gesangssoli diese Veranstaltungen, bei denen immer auch Gastchöre aus dem Landkreisgebiet teilnahmen.

In Chorgemeinschaften nahm der gemischte Chor an zahlreichen überörtlichen Veranstaltungen teil, sang in Gottesdiensten und Feierlichkeiten. Neben dem Liedgut alter und neuer Meister war es ein Anliegen des Chores, vor allem auch fränkisches Liedgut zu erhalten.

Die Jubiläumsfeier startet mit dem Jubiläumskonzert um 15.00 Uhr. Im Anschluss findet im Zelt auf dem Kirchplatz ein kleiner Festkommers mit Ehrungen statt. Umrahmt wird die Veranstaltung vom Männergesangverein Obertrubach,, der Frauensinggruppe Obertrubach, dem Männergesangverein Gemütlichkeit Geschwand und dem Kirchenchor St. Felicitas Untertrubach.

Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.

Alle, die einen stimmungsvollen, gemütlichen Nachmittag genießen wollen, sind herzlich eingeladen.