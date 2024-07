Feuer in Erlanger Parkhaus – Mutmaßliche Brandstifter festgenommen

Am Mittwochmittag (24.07.2024) setzten zunächst Unbekannte in einem Parkhaus in Erlangen-Röthelheimpark ein Auto in Brand und flüchteten anschließend. Die Polizei nahm im Rahmen der Fahndung drei 14-jährige Tatverdächtige fest.

Gegen 13:45 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes sowie in der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei mehrere Mitteilungen über starke Rauchentwicklung in einem Parkhaus in der Luise-Kiesselbach-Straße ein. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Erlangen stellten fest, dass ein im Parkhaus abgestelltes Auto in Flammen stand. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen. Durch das Feuer wurden drei in unmittelbarer Nähe geparkte Autos sowie das Parkhausgebäude beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahmen unterdessen das Geschehen vor Ort auf, führten erste Ermittlungen durch und befragten mehrere Zeugen. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte, dass das Fahrzeug von drei unbekannten Jugendlichen in Brand gesetzt wurde. Die Personen seien direkt nach der Tat in Richtung Exerzierplatz geflüchtet. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen, in die neben zahlreichen Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt sowie der Verkehrspolizei Erlangen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, gelang es den Polizisten noch am Nachmittag, zwei 14-jährige Tatverdächtige festzunehmen.

Der dritte Jugendliche stellte sich kurze Zeit später bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt. Das Trio wurde im weiteren Verlauf den Erziehungsberechtigten übergeben.

Inzwischen hat das für Branddelikte zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei die weitere Sachbearbeitung übernommen, welche unter anderem die Feststellung der Brandursache umfasst. Aufgrund der Ermittlungen vor Ort ist davon auszugehen, dass das Feuer durch das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen verursacht wurde. Die drei Jugendlichen müssen sich nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung strafrechtlich verantworten.