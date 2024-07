Ferienprogramm in Schloss Seehof am 30. Juli: Zitrusduft und Wasserrauschen

Am Dienstag, 30. Juli bietet die Bayerische Schlösserverwaltung in Kooperation mit dem Verein „JAM Memmelsdorf“ im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Memmelsdorf eine spannende Veranstaltung in Schloss und Park Seehof an. Unter dem Titel „Zitrusduft und Wasserrauschen“ erfahren Kinder von 10 bis 13 Uhr von Adina Rehm und Daniela Schwarzmeier allerhand Wissenswertes zum Schlosspark. Dabei können sie herausfinden, nach welchen Regeln ein solcher Park vor 300 Jahren angelegt wurde, was man in einem Heckentheater aufgeführt hat und warum man unbedingt Zitronen besitzen wollte. Ausgerüstet mit einem Rateblatt geht es durch Schloss und Park, bevor aus selbst zusammengesuchten Zitrusfrüchten Limonade angerührt und als Andenken eine duftende Seife hergestellt wird.

