FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel eröffnet neue Niederlassung in Bamberg

Der Elektrogroßhändler FEGA & Schmitt hat eine neue Niederlassung in Bamberg eröffnet. Kunden aus der Region Oberfranken können nun in der Geisfelder Straße 40 ihre bestellte Ware direkt abholen und Beratungsgespräche mit ihren Ansprechpartnern führen. Die Standorterweiterung stellt die 61. Niederlassung des Unternehmens aus dem Würth Elektrogroßhandel (W.EG.) dar und umfasst eine Gesamtfläche von rund 400 Quadratmetern. Zur feierlichen Eröffnung am 5. Juli 2024 konnten sich rund 120 geladene Gäste ein Bild der modernen Niederlassung machen.

Ausbau der Präsenz in Deutschland und starker Kundenservice

Mit der neuen Niederlassung setzt FEGA & Schmitt neue Maßstäbe im Kundenservice. Der Standort bietet eine Auswahl an rund 500 abholbereiten Artikeln für den täglichen Elektro-Bedarf. Die hervorragende Verkehrsanbindung und das starke Logistiknetz ermöglichen es FEGA & Schmitt, Kundenwünsche und Baustellenanforderungen in der Region auch kurzfristig zu erfüllen.

„Unsere neue Niederlassung in Bamberg bietet unsere Bestellabholungen und unterstützenden Dienstleistungen nun auch engmaschig in Oberfranken an“, sagen Bernd Eberlein und Frank Leyser, Geschäftsführer des FEGA & Schmitt Elektrogroßhandels. „Wir sind stolz darauf, unsere Präsenz weiter auszubauen und unseren Kunden noch mehr Komfort und Service zu bieten.“

Vielfältige Produkte und starke Dienstleistungen

Mit der Eröffnung dieses Standorts erhöht sich die Anzahl der Niederlassungen von FEGA & Schmitt in Deutschland auf 61. Ein Zeichen für das kontinuierliche Wachstum und die Expansion von FEGA & Schmitt im deutschen Markt. Denn FEGA & Schmitt bietet neben einer breiten Produktenpalette auch starke Dienstleistungen an. So ermöglichen die Spezialistinnen und Spezialisten des Elektrogroßhändlers interessierten Fachbetrieben, mit ihrem Einsatz personelle Lücken in den Bereichen Photovoltaik, Montage oder Gebäudetechnik zu schließen.

„Unsere Dienstleistungen sind darauf ausgelegt, Elektro-Fachbetrieben in allen Belangen zur Seite zu stehen“, erklärt Frank Leyser. „Durch unser Personal und unsere Expertise können wir sogar personelle Engpässe von Fachbetrieben effizient überbrücken und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.“

Engagement bezüglich E-Mobilität und Regenerativen Energien

Neben den klassischen Bereichen engagiert sich FEGA & Schmitt intensiv im Bereich der E-Mobilität sowie der Regenerativen Energien (RE). Dies unterstreicht das zukunftsorientierte Denken und Handeln des Unternehmens. „Unser Engagement bezüglich E-Mobilität und Regenerativen Energien zeigt unser Bestreben, nachhaltige und innovative Lösungen für die Zukunft zu bieten“, sagt Bernd Eberlein. „Wir sind überzeugt, dass wir damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten können.“

Fachkundige FEGA & Schmitt-Beratung und Elektro-Dienstleistungen

Während der Eröffnungsfeier stellten Fachberater aus den Bereichen E-Mobilität, E-Business, PROKAUF sowie Gebäudetechnik/KNX anhand von Präsentationsbildschirmen die umfangreichen Dienstleistungen von FEGA & Schmitt vor und beantworteten Fragen von Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten. „Unsere Fachberater in unseren Niederlassungen – und jetzt auch in Bamberg – sind das Herzstück unseres Unternehmens“, sind sich Eberlein und Leyser einig. „Mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung können sie unseren Kunden helfen, die besten Lösungen für ihre Anforderungen in Sachen Elektrotechnik zu finden.“

Weiterführende Informationen unter www.fega-schmitt.de