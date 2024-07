BR-Frankenschau berichtet über das Studieren am LCC in Kronach

Der Bayerische Rundfunk berichtet in seiner TV-Sendung Frankenschau am kommenden Sonntag, 28. Juli, um 17.45 Uhr über das Studieren am Lucas-Cranach-Campus in Kronach. Dabei hat das Drehteam Studierende zum Studentenleben in Kronach befragt, hat Lehrveranstaltungen der beiden am Lucas-Cranach-Campus agierenden Hochschulen Coburg und Hof besucht und auch das FabLab beleuchtet. Die Zuschauer erhalten dabei einen interessanten Einblick in die Lernatmosphäre ebenso wie in das Betreuungsangebot am Lucas-Cranach-Campus. Wer die Sendung verpasst, kann sie im Nachgang in der ARD-Mediathek abrufen.