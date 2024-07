Blaue Flagge für Badeseen im Obermaintal

10jährige-Jubiläums-Auszeichnung für Rudufersee

Als einzige Badeseen in Bayern sind erneut drei Gewässer im Landkreis Lichtenfels mit der Blauen Flagge für Badestellen ausgezeichnet worden. Der Rudufersee der Gemeinde Michelau i. OFr. erhält das Qualitätssigel zum 10. Mal. Der Ostsee Bad Staffelstein und der Ebensfelder See schon zum 14. Mal. Diese drei Seen sind damit Vorreiter für Qualität und Umwelt über die Region Obermain-Jura hinaus.

Weltweit weht die Blaue Flagge 2024 in über 51 Ländern. Sie ist eine internationale Kennzeichnung für umweltbewusste und saubere Badestellen, Yachthäfen und Bootstouren und wird jeweils für ein Jahr vergeben. In der Bundesrepublik Deutschland hat die Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung 90 Sportboothäfen und 35 Badestellen an Küsten und Binnengewässern mit dem Umweltsymbol „Blaue Flagge“ ausgezeichnet. In Bayern sind es drei Badestellen und 5 Sportboothäfen.

Die zentralen Kriterien der Blauen Flagge sind Wasserqualität, Sicherheit und Umwelt. Das Flussparadies Franken unterstützt die Kommunen bei der jährlichen Antragstellung im Herbst. Konkret fordert das umfangreiche Bewerbungsverfahren z. B. detaillierte Information über die Wasserqualität, saubere Sanitäranlagen und umweltgerechte Abfallentsorgung. Alle Badestellen werden vom Gesundheitsamt Lichtenfels monatlich entsprechend der EU-Badegewässerrichtlinie untersucht. Sollte die Gewässerqualität nicht ausreichend sein, muss die Blaue Flagge eingeholt werden.

Ein wichtiger Baustein ist die Umweltkommunikation vor Ort für einen sensibleren Umgang mit Natur und Umwelt. Am Rudufersee in Michelau beispielsweise hat sich der Sachbearbeiter Yannic Wildner darum gekümmert, dass der Life-Natur-Erlebnis-Pfad um den See wieder in Stand gesetzt worden ist. Auch am Ebensfelder See sind die Natur-Info-Tafeln in den letzten Jahren überarbeitet worden. Damit Einheimische und Gäste die Natur im Obermain-Jura fachkundig kennenlernen können, bieten die Umweltstation Obermain-Jura www.umweltstation-obermain.de, Naturparkrangerinnen www.fsvf.de und andere Partner jedes Jahr ein vielfältiges Programm.

Auch bei den Sportboothäfen hat die Region mit drei von fünf Blauen Flaggen in Bayern die Nase vorn. Der Motor und Segelbootclub Coburg e.V. in Trosdorf, der 1. Motorbootclub Obertheres und der Yachtclub Forchheim 1969 e. V. bekommen die Auszeichnung seit über 20 Jahren verliehen.

Weitere Infos www.blaue-flagge.de