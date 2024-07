Das Sportamt der Stadt Bayreuth befindet sich am Freitag, 26. Juli, auf einem Betriebsausflug. Die Verwaltung der Dienststelle bleibt daher an diesem Tag geschlossen. Außerdem stehen die Oberfrankenhalle, alle Turnhallen des Sportzentrums, die Turnhalle am Roten Main, das Hans-Walter-Wild-Stadion und das Eisstadion für den Übungsbetrieb der Vereine nicht zur Verfügung.