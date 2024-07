Baustellenfahrplan für die Buslinie 1211 im Landkreis Lichtenfels

Linienfahrten müssen entfallen / Rufbusse fahren

Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Frauendorf haben auch in der Ferienzeit Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das Landratsamt Lichtenfels informiert über die Änderungen.

In der Zeit von Sonntag, 28 Juli 2024, bis voraussichtlich Freitag, 2. August 2024, gilt ein Baustellenfahrplan.

Die Linienfahrten der Linie 1211 entfallen während dieser Zeit vollständig.

Die fahrplanmäßigen Rufbusfahrten können vollumfänglich bedient werden.

Die Buchung der Rufbusse erfolgt über die einheitliche Telefonnummer 09571/189080. Für die Nutzung der Rufbusse fallen lediglich Fahrtkosten in Höhe des jeweiligen VGN-Tarifes an.

Der geänderte Fahrplan ist einsehbar unter www.lkr-lif.de/10408.

Bei Fragen ist das Landratsamt Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571 18 1561 erreichbar.