Bamberg Baskets starten bei den PS Karlsruhe LIONS in den BBL-Pokal

In der ersten Runde des BBL-Pokals müssen unsere Bamberg Baskets auswärts bei den PS Karlsruhe LIONS ran. Das ergab die Auslosung der acht Erstrundenspiele am Donnerstagabend. Losfee Katharina Arnold, Co-Trainerin bei den RheinStars Köln, zog den Meister der ProA als Erstrundengegner für das Team von Head Coach Anton Gavel.

Sollten unsere Baskets ihr Spiel der ersten Runde gewinnen, gäbe es ein Wiedersehen für Anton Gavel mit seinem vorherigen Arbeitgeber, mit ratiopharm ulm. Die Partie des Achtelfinales würde in Freak City stattfinden.

Die Partien der ersten Pokal-Runde im Überblick:

Spiel 1: HAKRO Merlins Crailsheim vs. ROSTOCK SEAWOLVES

Spiel 2: VET-CONCEPT Gladiators Trier vs. SKYLINERS FRANKFURT

Spiel 3: GIESSEN 46ers vs. SYNTAINICS MBC

Spiel 4: Phoenix Hagen vs. BG Göttingen

Spiel 5: Tigers Tübingen vs. EWE Baskets Oldenburg

Spiel 6: PS Karlsruhe LIONS vs. Bamberg Baskets

Spiel 7: Science City Jena vs. Basketball Löwen Braunschweig

Spiel 8: MLP Academics Heidelberg vs. Veolia Towers Hamburg

Im Achtelfinale treffen aufeinander:

MHP RIESEN Ludwigsburg vs. Sieger Spiel 3

Sieger Spiel 4 vs. FIT/One Würzburg Baskets

Telekom Baskets Bonn vs. FC Bayern München Basketball

Sieger Spiel 7 vs. RASTA Vechta

Sieger Spiel 1 vs. ALBA BERLIN

Sieger Spiel 6 vs. ratiopharm ulm

Sieger Spiel 2 vs. Sieger Spiel 5

Sieger Spiel 8 vs. NINERS Chemnitz

Die Spiele der ersten Runde im BBL-Pokal finden am Wochenende des 14./15. September statt. Das Achtelfinale wurde auf das Wochenende um den 12./13. Oktober terminiert. Am 15./16. Februar steigt das TOP FOUR.