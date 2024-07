Auftakt des ASV-Sportfestes am Freitag in Haidenaab mit „Balla-Balla-Party“

Sie ist mittlerweile legendär und zieht tausende Besucher an: die „Balla–Balla–Party“ des ASV Haidenaab am Freitag, 26. Juli. Zum Auftakt des 62. Sportfestes werden sich ab 20 Uhr an der Panorama-Strasse auf dem ASV-Gelände zwischen Freiluft-Bar und Lagerfeuer wieder der Querschnitt der Jugend und jungen Erwachsenen tummeln. Dann ist alles präsent: von Jeans bis Lederhose.

Eine gigantische und überdachte Freiluftbar und ein sechseckiger, überdachter Bier- und Schnaps-Pavillion aus Holz ist das Herzstück des Treffs. Sie wurde von der jüngeren ASV-Garde in den letzten Jahren, angrenzend an das Vereinsheim, Schritt für Schritt und in Eigenleistung geschaffen und ausgebaut. Sie wird an diesem Abend zum Mekka der „Balla–Balla–Party“, der Freiluft-Party der „Jungen ASV-Wilden“. Mit diesen drei Begriffen ist alles gesagt. Dann ist Clubfeeling bis in die frühen Morgenstunden garantiert – mit einzigartigem heißen Musik-Sound-Mix ab 21 Uhr. Dann steht hinter dem Plattenteller DJ „Alex Estevez“. Er ist mit seinen Sets voller energischer House-Music und Electro mix einer der führenden DJ-Größen in Nord-Ost-Bayern. Nach seinen Gigs auf diversen Holi-Festivals oder HouseTumulte zählt er zur Elite der lokalen DJ-Szene. Wie keine anderer versteht er es mit seinen auserwählten Hymnen die Freiluftparty zu beschallen. Bis weit nach Mitternacht wird er das Publikum mit seinem Party-Mix treibend mitziehen. Er wird mit House, Party-Klassikern und aktuellen Chart-Hits für die richtigen Beats sorgen. Da werden an diesem Abend aber auch karibische Klänge von Samba bis Brasil Tropical Pop, Carnaval bis Sambareggae und die Batucada, Bossa Nova bis Afro Brasil erklingen. Dazwischen wird richtiger Beat von Ibiza House, Latin House und EDM aus den Boxen dröhnen. Und dann natürlich die Rock-Klassiker, Heavy-Metal- und Partynummern aus den 90er und 2000er Jahren sowie die aktuellen Chartstürmer.

Hinter der Theke stehen die „Jungen Wilden“ des ASV. Sie werden Zug um Zug durch Party-Manager Lukas Dötterl, der von Anfang an mit dabei ist, in die Kunst des Cocktail-Mixens eingewiesen. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch Spezialitäten vom Grill. Alles in allem eine tolle Mischung zum Feiern, Tanzen und Träumen in rustikalem Ambiente.

Sportgelände Haidenaab-Göppmannsbühl, Haidenaab 55, 95469 Speichersdorf