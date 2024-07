„Anderer Gottesdienst“ in der Forchheimer Christuskirche

Der “Andere Gottesdienst” in Forchheim ist dieses Jahr neu entstanden. Der Gottesdienst ist durch moderne Musik, ein spezifisches Thema und verschiedene Stationen geprägt ist. Während des Gottesdienstes können die Teilnehmer aktiv werden, indem sie beispielsweise eine Kerze anzünden, sich segnen lassen oder ein Gebet schreiben.

Dieser Gottesdienst findet am kommenden Sonntag (28.07.) um 10.00 Uhr in der Christuskirche in Forchheim statt. Mitarbeitende von der Ev. Luth. Kirchengemeinden St. Johannis und der Christuskirche bereiten ihn gemeinsam vor und freuen sich über dieses neue Projekt.

Der Titel des Gottesdienstes Sonntag lautet: „Ich bin dann mal weg.“ (Gott).

Die Projektband spielt dazu das Lied „Country Road“. Pfarrer Cramer: „Gott wird auch als abwesend erlebt. Wir wollen der Frage nachgehen, ob er nicht wahrgenommen wird oder ob er sich wirklich entfernt hat. Vielleicht geht auch mit uns weg in den Urlaub.“ Vor dem Gottesdienst bitten die Christuskirche und das BürgerzentrumMehrgenerationenhaus im Dietrich-Bonhoeffer-Haus das kostenlose Sonntagsfrühstück an.

Während des Gottesdienstes findet Kindergottesdienst statt. Im Anschluss sind alle zu Kaffee und Eis am Stiel eingeladen.