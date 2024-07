Amtsgericht Bayreuth verhängt Stadionverbote gegen randalierende Fußballfans

Am 01.10.2022 kam es am Rande des Fußball-Drittligaspiels zwischen der SpVgg Bayreuth und der SG Dynamo Dresden in Bayreuth zu massiven gewalttätigen Übergriffen einer bis zu 100 Personen umfassenden Gruppierung von Dynamo-Fans gegen vor Ort eingesetzte Polizeibeamte. Nach aufwendigen und mit Akribie geführten Ermittlungen einer eigens gebildeten Ermittlungskommission „Stadion“ der Kriminalpolizeiinspektion Bayreuth konnten unter anderem zwei an den Ausschreitungen beteiligte, zwischenzeitlich 28 und 22 Jahre alte Unterstützer der SG Dynamo Dresden identifiziert und von der Staatsanwaltschaft Bayreuth angeklagt werden.

Beide geständige Angeklagte wurden nun in getrennt geführten Verfahren durch das Amtsgericht Bayreuth am 22. und am 25. Juli 2024 jeweils wegen schweren Landfriedensbruchs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in neun tateinheitlichen Fällen und mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte zu Freiheitsstrafen von 2 Jahren bzw. 1 Jahr 6 Monaten verurteilt. Die Vollstreckung beider Freiheitsstrafen wurde zur Bewährung ausgesetzt. Als Bewährungsauflage verhängte das Amtsgericht gegen beide Angeklagte unter anderem ein Stadionverbot, gegen den 28-Jährigen für die Dauer von vier Jahren und gegen den 22-Jährigen für die Dauer von zwei Jahren.

Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig.