73. Kulmbacher Bierwoche: Wichtige Regelungen rund um das größte Bierfest Nordbayerns

Der Countdown für das größte Fest im Herzen der Bierstadt Kulmbach läuft: Am Samstag, 27. Juli 2024, startet die Kulmbacher Bierwoche in ihre 73. Ausgabe. Bis einschließlich Sonntag, 4. August 2024, werden wieder bis zu 120.000 Gäste aus Nah und Fern ausgelassen und fröhlich im und rund um den Stadl am EKU-Platz miteinander feiern.

Um für einen reibungslosen Ablauf dieses überregional bedeutenden Festes zu sorgen, hier einige Vorabinformationen:

Festablauf zum Bierfestauftakt 2024:

Die Eröffnung der Kulmbacher Bierwoche findet am Samstag, 27. Juli 2024, um 10 Uhr am Marktplatz an der Rathaustreppe statt. Hier wird Oberbürgermeister Ingo Lehmann die Vertreter der Kulmbacher Brauerei und zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Gesellschaft begrüßen. Die Stadtkapelle Kulmbach wird diesen Auftakt musikalisch begleiten. Die Kulmbacher Büttner werden ihren traditionellen Büttnertanz zum Besten geben, während im Anschluss die Bischofsgrüner Böllerschützen vom Rathausbalkon die Gäste mit Salutschüssen begrüßen.

Gegen 10.45 Uhr wird der Festzug der Ehrengäste vom Rathaus durch die Buchbindergasse zum Bierstadl am EKU-Platz marschieren.

Um 11 Uhr wird Oberbürgermeister Ingo Lehmann im Beisein von Markus Stodden, Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei, im Stadl am EKU-Platz das erste Faß Festbier anzapfen.

Wochenmarkt:

Der Kulmbacher Wochenmarkt findet an beiden Bierfestsamstagen wie gewohnt von 7 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz statt.

ÖPNV:

Es befindet sich die Haltestelle für die Linie 5 (Richtung Plassenburg) weiterhin in der Klostergasse. Von Freitag, 26. Juli 2024, bis einschließlich Montag, 5. August 2024, gilt außerdem: Auf der Rückfahrt von der Plassenburg entfällt die Haltestelle „Stadthalle“. Die Haltestellen „Klostergasse/Stadthalle“ auf den Linien 1 bis 3 entfallen komplett.

Darüber hinaus ist während des Bierfestes der KulmBus-Spezial als Shuttlebus im Einsatz. Die Haltestelle befindet sich im Gasfabrikgässchen. Weitere Informationen und die Fahrzeiten gibt es unter www.kulmbus.de.

Parken:

Die Tiefgarage „Stadtmitte“ sowie der EKU-Platz sind bereits gesperrt und bleiben dies über das Bierfest auch. Während des Festes wird die Tiefgarage unter der Dr. Stammberger-Halle täglich ab 18.30 Uhr gesperrt.

Das Parkhaus Basteigasse und der Festplatz Schwedensteg (kostenloses Parken) stehen dagegen ohne Einschränkungen zum Parken zur Verfügung.

Umleitungen/Sperrungen:

Während der gesamten Bierwoche ist das Teilstück Grabenstraße zwischen der Kreuzung Klostergasse/Buchbindergasse und Sutte/Spitalgasse für den Verkehr komplett gesperrt.

Aus Sicherheitsgründen wird die Buchbindergasse zeitweise gesperrt. Die Sperrung erfolgt am Samstag, 27. Juli 2024, bereits ab 10 Uhr bis einschließlich Montag, 29. Juli 2024, 5 Uhr.

Montag bis Freitag erfolgt die Sperrung der Buchbindergasse jeweils von ca. 17 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages. Am Samstag, 3. August 2024, ist dieser Bereich von 13 Uhr bis Montag, 5. August 2024, 5 Uhr nicht passierbar.

Die Spitalgasse ab der Spitalkirche in Richtung Festgelände und die Sutte sind während der Kulmbacher Bierwoche durchgehend voll gesperrt.

Die Umleitung während dieser Zeit erfolgt über Schießgraben – Obere Stadt – Fischergasse – Pörbitscher Weg zum Schwedensteg.

Die Einbahnregelung der Karl-Jung-Straße wird für die Dauer der Kulmbacher Bierwoche gedreht, d. h. die Einbahnregelung gilt dort stadtauswärts. Ab der Einmündung Friedhofstraße ist die Zufahrt bis zur Engstelle der Karl-Jung-Straße jedoch regulär gewährleistet.

Taxi:

Die Stellplätze für die Taxis befinden sich wie im vergangenen Jahr im Gasfabrikgässchen. Es ist von der Einmündung an der VR Bank Oberfranken Mitte eG bis zur Kronacher Straße als Einbahnstraße in Richtung Kronacher Straße ausgewiesen. Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Taxiständen werden in der Klostergasse jeweils ab 19 Uhr weitere Stellplätze zur Verfügung stehen. Dort befinden sich während der Bierwoche auch zusätzliche Behindertenparkplätze.

Erste Hilfe:

Der Sanitätsdienst befindet sich während der Kulmbacher Bierwoche in der Dr.-Stammberger-Halle.