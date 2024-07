Zum Ferienstart: Die schönsten Ausflugstipps für Kids in der Fränkischen Toskana

Die großen Sommeraferien beginnen und die Fränkische Toskana im Landkreis Bamberg bietet zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten für Groß und Klein. Hier wird es garantiert nicht langweilig!

Plantschen und Eis schlemmen am Gründleinsbach in Litzendorf

Die naturnah gestaltete Freizeitanlage am Gründleinsbach im Ortszentrum von Litzendorf (Am Wehr) neben Bücherei und Tourist-Info ist ideal an heißen Sommertagen: Ein neues Kneippbecken sorgt für Abkühlung, Kinder können im kühlen Bachwasser plantschen, der Spielplatz ist nah und eine temporäre Eisdiele verkauft täglich von 13:00-19:00 Uhr leckere Eiscreme.

Spielplatzspaß in Strullendorfer Dörfern

Kleine Spielplatzfans finden in den Ortsteilen von Strullendorf ihr Revier. Ein neuer bunter Kletterturm mit Rutsche wartet am Spielplatz am Sportgelände der SG Roßdorf a.F. auf viele Nutzer.

Kürzlich saniert und mit neuen Geräten für kleinere Kinder ausgestattet wurde der schattige Spielplatz in Mistendorf in der Gartenstraße hinter der Feuerwehr.

Naturerlebnisweg in Melkendorf

Nur 12 km von Bamberg entfernt, lädt der Naturerlebnisweg in Melkendorf zu einer spannenden Wanderung ein. Der 5 km lange, gut ausgeschilderte Weg ist ideal für Familien mit Kindern im Vorschul- und Grundschulalter und beginnt an der Alten Schule. An 16 Stationen gibt es viel über Wildkatzen und die heimische Flora und Fauna zu entdecken. Der Weg durch die schattigen Wälder rund um Melkendorf ist auch mit geländegängigen Kinderwagen befahrbar.

Radltour zum Spielplatz von Memmelsdorf nach Pödeldorf

Für Familien mit jungen Radfahrern ist die etwa 10 km lange Radtour perfekt. Sie beginnt in Memmelsdorf am Mehrgenerationenspielplatz nahe der Filzgasse. Hier gibt es Attraktionen für alle Altersgruppen, und ganz in der Nähe auch eine Action Arena mit Skateranlage und Basketballplatz.

Der Radweg führt weiter nach Pödeldorf, wo ein Bacherlebnisplatz am Gründleinsbach und ein kleiner Spielplatz warten. Der Rückweg führt über Meedensdorf zum Brunnenplatz, von den Einheimischen auch liebevoll „Herzplatz“ genannt. Der schattige Spielplatz mit Brunnen und Liegestuhl lädt zum Verweilen ein. Den Abschluss bildet ein Besuch im Höhnskeller in Memmelsdorf, der Sitzplätze direkt am sicher umzäunten Spielplatz bietet. Streckenverlauf unter https://www.fraenkische-toskana.com/erleben/aktiv/radfahren-e-biken

Biken auf der Pumptrack-Anlage in Litzendorf

Sportbegeisterte erwartet die Pumptrack-Anlage am Wetterkreuz in Litzendorf nahe der Sportanlage des ASV Naisa. Auf über 1.000 qm können Mountainbiker, BMX-Fahrer, Skateboarder und sogar Rollstuhlfahrer ihre Runden drehen. Die Anlage umfasst neben der Hauptstrecke eine Dirt Jump Line und einen separaten kleinen Kinder-Pumptrack. Ein digitales Rundenerfassungssystem und eine Flutlichtanlage machen die Anlage besonders attraktiv.

Actionspaß in Strullendorf

An der Hauptsmoorhalle in Strullendorf bieten ein großer Abenteuerspielplatz mit Basketballplatz und Skateranlage coole Action auch für die größere Kids und Jugendliche. Direkt nebenan ist die Minigolfanlage, die in den Ferien täglich von 13:00-19:30 Uhr geöffnet hat und kühle Getränke anbietet. Wer ein echter Golfer werden will, bringt seine Schläger mit und kann die dahinterliegende Driving Range für erste Drives nutzen.

Italien-Feeling in der Fränkischen Toskana

Vanille, Erdbeer oder doch lieber Cookies? Ohne italienisches Eis sind es keine richtigen Sommerferien! Die drei Gemeinden der Fränkischen Toskana haben zu diesem Thema rechtzeitig ihr Angebot aufgerüstet. In Strullendorf erfreut sich die Eisdiele an der Forchheimer Straße großer Beliebtheit. In Memmelsdorf gibt es hausgemachte Eiscreme bei Ohland’s Bäckerei auf der schattigen Terrasse. Temporäre Eisdielen-Buden findet man am Memmelsdorfer Rathausplatz und in Litzendorf „Am Wehr“ bei der Bücherei.

Planschen am Leitenbach bei Drosendorf

Etwas versteckt, aber sehr idyllisch liegt der Fischpass am Leitenbach hinter Drosendorf Richtung Scheßlitz. An heißen Tagen kühlen sich Familien mit ihren Kindern unter schattigen Bäumen am plätschernden Bachwasser ab. Im nahen Biergarten der Brauerei Göller kann man anschließend eine kühle Limo trinken.

Weitere Informationen: Tourist-Information Fränkische Toskana, Tel. 09505-80 64 106 und www.fraenkische-toskana.com