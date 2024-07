VdK-Kreisverband Kronach besucht Bad Steben

Unter dem Motto: “ Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne liegt so nah” hatte die neugewählte Vertreterin der Frauen Waltraud Schultheiß des VdK Kreisverbandes Kronach alle Frauen aus den einzelnen Ortsverbänden zu einer Informations- und Kennenlernfahrt in den Kurort Bad Steben eingeladen. Zu aller Freude war auch die neu gewählte Kreisvorsitzende Frau Susanne Daum mit von der Partie. Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Gruppe am Kurpark von Marketingleiterin Monika Josiger herzlich empfangen. Diese gab den Besucherinnen einen Einblick in die Geschichte des Staatsbades, dessen Heilquellen bereits im Jahr 1444 erstmals erwähnt wurden. Das Herzstück des Kurparks ist die halboffene Wandelhalle mit einem herrlichen Blick auf den blühenden Kurplatz.

Nachdem alle die verschiedenen Heilquellen probiert hatten, erfuhren die Teilnehmerinnen interessantes von der Heilkraft der Radon-, Kohlensäure- und Naturmooranwendungen. Im Anschluss daran führte Bert Horn, Bürgermeister von Bad Steben und VdK Kreisvorsitzender von Hof, die Damen schließlich durch den Kurort. Er erläuterte die Historie der Stadt, die weit bis in das 14. Jahrhundert reicht. „Besonders erwähnenswerte Baudenkmale sind die alte Wehrkirche St. Walburga, die im Jugendstil erbaute Lutherkirche und das Wohnhaus des Naturforschers Alexander von Humboldt,“ so Horn. Im Thermenrestaurant “Aquamarin” wurde die Gruppe schließlich mit einem Konzert des Kurensemble musikalisch durch den Nachmittag begleitet. Alle Teilnehmer freuten sich über diesen schönen gemeinsamen Ausflug und hatten viel Zeit mit einander in Kontakt zu treten.