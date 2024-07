Treffen in Coburg wegen Krankenkassen-Zuschüsse für Selbsthilfegruppen

Kürzlich traf sich die Fördergemeinschaft der Krankenkassen vom örtlichen Runden Tisch Coburg zur finanziellen Förderung der gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen aus Oberfranken-Mitte zur gemeinsamen Gelder-Vergabesitzung im Bürglaßschlösschen. 148 Selbsthilfe-Anträge von Selbsthilfegruppen aus Coburg, Kronach, Lichtenfels, Bayreuth und Kulmbach wurden mit rund 369.000 Euro für ihre Gruppenaktivitäten bezuschusst. Alle Teilnehmenden der Sitzung unterstützen die bayernweite Selbsthilfe-Kampagne von SeKo Bayern mit dem Motto „Du bist nicht allein“. Auf Plakaten und Postkarten wird auf die wertvolle psychosoziale Unterstützung, die in den Selbsthilfegruppen geleistet wird, hingewiesen. In Bayern treffen sich engagierte Betroffene in ca. 11.000 Selbsthilfegruppen zu knapp 1.400 Themen. Über die Angebote in der Region informiert die Kontaktstelle Selbsthilfe unter 09561/ 89 1576 oder unter selbsthilfe@coburg.de.