Tessmer ist neuer Vorsitzender des Paritätischen in Oberfranken

Die Mitgliedsorganisationen des Paritätischen in Oberfranken wählten den Bezirksausschuss neu. Damit in Zusammenhang stand auch die Neuwahl der Vorsitzendenposition, da die bisherige Vorsitzende, Elisabeth Scharfenberg nicht mehr zu Wahl zur Verfügung stand. Norbert Tessmer, Altbürgermeister aus Coburg und stellvertretender Landesvorsitzender beim ASB Landesverband Bayern übernahm nach einstimmiger Abstimmung den Vorsitz des Bezirksausschuss Oberfranken für die kommenden drei Jahre. Damit erweitert Tessmer im Bezirksausschuss die fachlichen Themen ambulante und stationäre Pflege, sowie demografiefeste Kommunen.

Elisabeth Scharfenberg übergab das Amt an Ihren neuen Nachfolger Norbert Tessmer in den Räumen des ASB Coburg in Weidach. Highlight der Bezirksversammlung war die Gewinnauslosung eines Kinder – Puppentheaterstücks der fröhlichen Puppenbühne, die zum 100 jährigen Jubiläum des Paritätischen Landesverbandes Bayern ein Bühnenstück kreiert haben. Den Preis nahm letztendlich vsj e.V. aus Coburg entgegen, nachdem der urpsrüngliche Gewinner einer Selbsthilfegruppe aus Kronach den Preis an eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung weiterreichte.