Spielplatz in Eckenhaid wird gesperrt

In der Heidestraße in Eckenhaid sind von der Schule bis zum Festplatz Rohrleitungsarbeiten nötig, um Fremdwasser zu beseitigen. Die Arbeiten erfolgen im Bereich der Fahrbahn unterirdisch im Spülbohrverfahren, an der Turnhalle und am Feuerwehrgerätehaus muss das Erdreich allerdings aufgegraben werden. Deshalb muss der Spielplatz an der Grundschule ab dem 29. Juli 2024 geschlossen werden und kann während der Sommerferien nicht genutzt werden. Der Spielplatz in Eckenhaid am Kreuzacker kann natürlich weiter genutzt werden.