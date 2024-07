Sparkasse Bamberg spendet 30 000 Euro für Kulturschaffende in Stadt und Landkreis

Kulturinteressierte in der Region Bamberg können aus dem Vollen schöpfen – das Angebot ist enorm und bietet für jeden Geschmack etwas. Um diese Fülle zu erhalten, setzt sich die Sparkasse Bamberg gerne für die Kulturszene ein und spendet insgesamt 30 000 Euro. Zur Weitergabe an Kulturschaffende erhalten die Stadt und der Landkreis Bamberg jeweils 15 000 Euro. „Unsere lokale Kulturszene ist ein Ort der Kunstinnovation, ein Ort kreativer Ideen und vielfältiger Projekte. Zur Verwirklichung dieser braucht es Gelder, oft sind die Fördermittel aber begrenzt. Daher unterstützten wir gerne die Kulturszene mit dieser Spende und helfen, das attraktive Kulturangebot in unserer Heimat zu erhalten“, erklärt Vorstandsvorsitzender Stephan Kirchner. Mit der Förderung werden viele unterschiedliche kulturelle Projekte wie zum Beispiel das Bamberger Literaturfestival unterstützt werden.