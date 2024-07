Polizeibericht Hochfranken vom 24.07.2024

Polizeiinspektion Coburg

Unfallbeteiligte nach Schulwegunfall gesucht

COBURG. Nach einem Schulwegunfall mit zwei verletzten Kindern am Mittwochmorgen im Coburger Stadtgebiet, sucht die Polizei nach einer unfallbeteiligten Fahrerin eines Kleinwagens.

Eine Neunjährige und ein Zehnjähriger waren am Mittwoch um kurz vor 8 Uhr zu Fuß am Judenberg unweit der Heinrich-Schaumberger Schule unterwegs. Von einem Parallelweg in der Nähe der Schule wollten die beiden Schulkinder an einer Einmündung in Richtung des Schulgeländes laufen. Als sich die Kinder der Einmündung zu Fuß näherten, wendete zeitgleich die Fahrerin eines grauen oder silbernen Kleinwagens im Einmündungsbereich und fuhr den Kindern mit den rechten Reifen ihres Fahrzeugs über die Füße. Die Schulkinder verletzten sich beide an den Füßen.

Der Kleinwagen (5-Türer) mit Coburger Zulassung, besetzt mit einer Fahrerin im Alter von etwa 25 Jahren mit blonden Haaren am Steuer, fuhr nach dem Vorfall weiter. Die Coburger Polizei bittet die Fahrerin sich persönlich oder telefonisch auf der Wache der Coburger Polizeiinspektion zu melden, um den genauen Unfallhergang klären zu können.

Weiterhin bittet die Coburger Polizei Zeugen, die das Unfallgeschehen mitbekommen haben, oder Hinweise zum Fahrzeug oder der Fahrerin geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09561-645-0 an die Coburger Polizei zu wenden.

Aktuell führt die Polizei Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Pizza samt Karton gerät in Ofen in Brand

Coburg. Eine Pizza samt Karton, die in der Backröhre eines Ofens zu brennen begann, sorgte am Dienstagabend für einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Coburger Stadtgebiet.

Eine 17-Jährige schaltete am Dienstag um 22 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Max-Böhme-Ring den Backofen an und übersah, dass sich darin eine Pizza samt Karton befand. Die Verpackung samt Inhalt fing in der Backröhre Feuer. Dies wiederum führte dazu, dass durch den Brandrauch ein Brandmelder anschlug und Bewohner die Feuerwehr alarmierten. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatte ein Hausbewohner den verbrannten Inhalt des Ofens bereits gelöscht. Personen, die sich in der Wohnung aufgehalten hatten, blieben unverletzt. Die Feuerwehr Coburg lüftete die Wohnung und das Gebäude durch. Im Anschluss konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Gegen die 17-jährige Verursacherin ermittelt die Coburger Polizei wegen einer Ordnungswidrigkeit nach der Verordnung zur Verhütung von Bränden.

Versperrtes Fahrrad am Bahnhofsvorplatz entwendet

Coburg. Unbekannte entwendeten am Dienstag das an einem Fahrradständer abgestellte und versperrte Fahrrad eines 17-Jährigen vor dem Bahnhof.

Der Schüler hatte sein Rad am Dienstag in der Zeit von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr an dem Fahrradständer abgestellt und dort auch verschlossen. Als er am Nachmittag zurück zu seinem Fahrrad kam, hatte dieses ein Unbekannter entwendet.

Die Coburger Polizisten ermitteln wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls.

Polizeiinspektion Kulmbach

Paketdienstfahrer will betrunken Ware laden.

Mainleus. Durch eine aufmerksame Mitarbeiterin ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass einer der Fahrer einen betrunkenen Eindruck beim Abladen der Warensendungen machte, aber die Firma anschließend verlassen hat. Der Fahrer konnte an seiner Wohnadresse durch die Polizei festgestellt werden, ein Alcotest ergab über 2 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme im Klinikum unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt.