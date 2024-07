Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 24.07.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Fahrraddiebstähle

BAMBERG. Zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag wurde ein am Heinrichsdamm abgestelltes Mountainbike der Marke Juji im Wert von ca. 650 Euro entwendet. Das schwarz/weiße Fahrrad war dort an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Kabelschloss abgeschlossen.

Aus einem Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses Am Werkkanal wurde zwischen Mittwoch, 17.07.2024 und Freitag, 19.07.2024 ein graues Herrenrad der Marke Specialized gestohlen. Das Fahrrad wurde samt Schloss entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 1.600 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Radfahrer beim Abbiegen übersehen

BAMBERG. Dienstagmorgen wollte ein 39-Jähriger mit seinem BMW von der Ziegelgasse in die Altenburger Straße abbiegen und übersah dabei einen 40-Jährigen Fahrradfahrer. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht und musste zur Abklärung seiner Verletzungen ins Klinikum Bamberg gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1.200 Euro.

Sachbeschädigungen

BAMBERG. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag wurde ein schwarzer Mercedes beschädigt. Das Fahrzeug wurde entweder in einer Tiefgarage in der Don-Bosco-Straße oder in der Oberen Königstraße von Unbekannten zerkratzt. Der Kratzer an der Fahrertür hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nach Personen, die etwas beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Fahrzeuge blieben nach Verkehrskontrolle stehen

BAMBERG. Im Laufe des Dienstags durften insgesamt vier Personen nach Verkehrskontrollen im Stadtgebiet ihre Fahrzeuge stehen lassen. Zwei Herren waren unter Drogeneinfluss am Steuer, ein 51-Jähriger war mit 1,34 Promille auf dem Fahrrad unterwegs und ein 54-Jähriger hatte vor ein paar Tagen seinen Führerschein wegen eines Fahrverbots abgegeben.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Im Innenhof geparkter Pkw an der linken Fahrzeugseite zerkratzt

Köttensdorf. In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen im Innenhof geparkten Pkw mittels eines spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite. Es wurde hierbei ein Sachschaden i.H.v. 2.000,- EUR verursacht.

Geparkten schwarzen Opel Astra auf dem Market-Parkplatz angefahren

HALLSTADT. Donnerstagnachmittag wurde ein schwarzer Opel Astra auf dem Market-Parkplatz in der Michelinstraße von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Fahrer hinterließ am Pkw einen Schaden an der Heckklappe mit einem Schaden i.H.v. 3.000,- EUR. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Fahrzeug und/oder Fahrzeugführer angeben? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter 0951/9129-310 entgegen.

Geparkten grauen Hyundai an der Straße angefahren und geflüchtet

DEBRING. In der Industriestraße wurde am Montag, zwischen 06.00 Uhr – 08.00 Uhr, ein geparkter grauer Hyundai und ein Sachschaden von 2.000,- EUR verursacht. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Fahrzeug und/oder Fahrzeugführer angeben? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter 0951/9129-310 entgegen.

Alkoholisierte Fahrt mit dem Roller endete an der Polizeikontrolle

STEGAURACH. In der Hartlandener Straße geriet ein 59-jähriger mit seiner blauen Aprilia in eine Polizeikontrolle. Bei der Kontrolle wurde von den Beamten starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Das Ergebnis des Alkomaten von 0,37 mg/l bestätigte den Verdacht, was eine Unterbrechung der Fahrt und ein einmonatiges Fahrverbot und eine hohe Geldbuße zur Folge hatte.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Keine Arbeitserlaubnis und Dokument gefälscht

A73 / STRULLENDORF. Gleich mehrere Verstöße konnten Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Bamberg am Dienstagmorgen bei einem Lastwagenfahrer feststellen. Mehrere Strafverfahren waren die Folge.

Die Polizisten stoppten den 34 Jahre alten Kraftfahrer kurz vor 10:45 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Bamberg-Süd. Schnell konnte festgestellt werden, dass der türkische Staatsangehörige zwar ein gültiges Visum besaß, allerdings hätte er nicht in dem vorliegenden Umfang einer Arbeit nachgehen dürfen. Bei der weiteren Kontrolle konnte die Streife schließlich feststellen, dass auch noch die Schulungsbescheinigung für den Transport von Gefahrgut gefälscht war. Dass er auch sonst noch gegen Fahrpersonalrecht verstieß, fiel daher nur noch am Rande ins Gewicht. Seine Fahrt war definitiv vor Ort beendet. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung für die Strafverfahren hinterlegen und weiterhin wurde über das Ausländeramt seine Ausreise verfügt.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Polizei sucht Geschädigte nach rücksichtsloser Raserei auf der Unistraße in Bayreuth – wiederholter Zeugenaufruf

Bayreuth. Am Freitag, den 21.06.2024, um 23:30 Uhr befuhren Zivilfahnder der Zentralen Einsatzdienste in Bayreuth die Universitätsstraße in stadteinwärtiger Richtung. Die Beamten waren mit hoher Geschwindigkeit zu einem aktuellen Einbruch unterwegs. Obwohl die Zivilfahnder bereits schnell unterwegs waren, wurden sie dennoch von einem weißen Toyota Supra überholt. Nach Einschätzung der Beamten muss der Fahrer eine Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h erreicht haben. Die deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung war jedoch nicht die einzige Verfehlung des jungen Mannes. Im Bereich der Kreuzung Emil-Warburg-Weg / Universitätsstraße kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit Fußgängern, die an dieser Stelle die Straße überqueren wollten.

Nur durch eine Vollbremsung des Toyota-Fahrers und einen Sprung zur Seite der Fußgänger konnte ein Unfall verhindert werden.

Aufgrund der starken Gefährdung der Fußgängergruppe entschlossen sich die Beamten den 31 – jährigen Fahrer nachzufahren und einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer leicht alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp 0,4 Promille. Aufgrund der riskanten Fahrweise wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft der Führerschein des jungen Mannes sichergestellt.

Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol ermittelt. Hierbei spielt die gefährdete Fußgängergruppe eine wichtige Rolle. Die Dienststelle der ZED Bayreuth richtet sich mit dem erneuten Presseaufruf insbesondere an die gefährdeten Fußgänger und bittet diese, sich bei der Polizei zu melden. Unbeteiligte Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten, werden ebenfalls gebeten, die Polizei zu kontaktieren. Die sachbearbeitende Dienststelle, die ZED Bayreuth, ist Montags bis Freitags zu den üblichen Bürozeiten unter 0921-5062062 zu erreichen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfall – LKW rollt in Scheune

Obertrubach. Am Dienstagnachmittag, den 23.07.2024, parkte ein 35-jähriger Mann aus Offenbach seinen LKW mit Anhänger in Obertrubach Ortsteil Hundsdorf. Nachdem der Fahrer den LKW verlassen hatte und bereits nicht mehr vor Ort war, löste sich jedoch der LKW und rollte los. Das Fahrzeug prallte dabei gegen eine Scheune, durchbrach das Tor und kam dann zum Stillstand. Sowohl am LKW als auch an der Scheune entstand Sachschaden, welcher sich insgesamt im hohen vierstelligen Bereich bewegt.

Verkehrsdelikt Alkohol

Ebermannstadt. Am Dienstagabend, den 23.07.2024, kontrollierten Beamte einen 27-Jährigen, der mit einem E-Scooter durch Ebermannstadt fuhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann, welcher zuvor das Kirschenfest in Pretzfeld besucht hatte, alkoholisiert war. Ein entsprechender Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille, weshalb der Mann seine Fahrt nicht fortsetzen durfte. Zudem erwartet ihn eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz, da er die zulässige Grenze von 0,5 Promille überschritten hatte.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

Weigelshofen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Montagnachmittag einen grauen Opel Corsa eines Anwohners in der Eggerbachstraße angefahren und hierbei den Seitenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem geparkten Opel beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, welche diesen Vorfall beobachtet haben, möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung setzen (09191/7090-0).

Diebstähle

Forchheim. Am Montagnachmittag hat ein Anwohner der Königsberger Straße sein Auto entladen. Während dieser seine Einkäufe ins Haus brachte ließ dieser die Kofferraumklappe Fahrzeuge geöffnet. In diesem Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter den Geldbeutel samt Inhalt, sowie das Handy von der Mittelkonsole des Pkw. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 200 EUR. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung setzen (09191/7090-0).

Polizeiinspektion Lichtenfels

Beim Linksabbiegen Unfall verursacht

REDWITZ A.D. RODACH, LKR. LICHTENFELS. Am Dienstagmittag gegen 11:45 Uhr kam es auf der B173 zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und ca. 30.000 Euro Sachschaden. Eine 60-jährige Dacia-Fahrerin bog auf Höhe Redwitz nach links in einen Feldweg ein und bemerkte einen 28-jährigen Audi-Fahrer nicht, der sie gerade überholte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Audi ins Feld geschleudert wurde. Beide Fahrer mussten mit leichten Verletzungen ins Klinikum Lichtenfels gebracht werden.

Wartender VW übersehen

LICHTENFELS. Einen Sachschaden von rund 15.000 Euro verursachte ein 33-jähriger BMW-Fahrer am Dienstag gegen 10:00 Uhr durch einen Auffahrunfall an der Auffahrt Lichtenfels Mitte auf der B173. Ein vor ihm fahrender VW Tiguan musste verkehrsbedingt anhalten, was der BMW-Fahrer zu spät bemerkte und in dessen Heck prallte. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.