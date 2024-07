Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 24.07.2024

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

Stoppschild nicht beachtet und Verkehrsunfall verursacht

Drei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Abend in der Münchener Straße ereignete. Eines der unfallbeteiligten Fahrzeuge kam hierbei auf dem Dach zum Liegen.

Gegen 22:45 Uhr befuhr ein 22-jähriger mit seinem VW Bus die Münchener Straße vom Großparkplatz kommend und wollte dem Straßenverlauf in Richtung Werner-vonSiemens-Straße weiter folgen. Hierbei missachtete er allerdings das für ihn geltende Stoppschild und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Smart einer 44-jährigen Frau. Diese wollte von der Münchener Straße aus auf die BAB A73, in Fahrtrichtung Bamberg, auffahren.

Durch den Aufprall kippte der Kleinbus um und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Unfallverursacher und sein 21 Jahre alter Mitfahrer konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie trugen, wie auch die Unfallgegnerin, nur leichte Verletzungen davon. Allerdings waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt, gegen den Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Herzogenaurach – Durch einen Unbekannten wurde im Melbersweiher südlich des Dohnwaldes ein Stellnetz zum Fangen von Fischen aufgestellt. Durch das Netz wurden die Fische an den Kiemen verletzt. Hinweise zum Täter erbittet die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter 09132/7809-0.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

Gartenhaus bei Mühlhausen aufgebrochen

Ein Generator im Wert von 250 Euro wurde in der Zeit von Sonntag bis Dienstag aus einem Gartenhaus in Mühlhausen entwendet. Der unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in den Schrebergarten an der Höchstadter Straße nahe der Staatsstraße Richtung Höchstadt, indem sie das Vorhängeschlosse am Zufahrtstor aufbrachen. Entweder hatte es der Täter nur auf den Generator abgesehen, oder er wurde gestört, denn andere Geräte wurden zurückgelassen. Die Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch ermittelt.

Baustellenaufbruch

In der Nacht von Montag auf Dienstag machten Diebe auf der Baustelle des neuen Rewe Lonnerstadt im Fetzelhöfer Weg Beute im Gesamtwert von 5500 Euro. Die unbekannten Täter brachen dazu einen Container und ein Firmenfahrzeug auf und entwendeten daraus hochwertige Baumaschinen, Buntmetall und 200 Kg Kabel. Nachdem die Tat sicher mit einem Fahrzeug ausgeführt wurde, könnte dies auch aufgefallen sein. Die Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09193/63940 zu melden.