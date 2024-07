MBM Movie Night in Marktredwitz

Auch wenn das Sommerkino in diesem Jahr leider ins Wasser fallen muss: Die „MBM Movie Night“ der Marktredwitzer Blasmusik, die im vergangenen Jahr erfolgreich Premiere feierte, kommt zurück. Diesmal haben sich die Musiker zudem eine Besonderheit überlegt: Am 28.07.2024 um 19 Uhr lädt das Orchester unter dem Motto „MBM Movie Night – Musical Edition“ zu einer musikalischen Reise zum Broadway ein. Dabei werden sowohl weltberühmte Musicalmelodien als auch weniger bekannte Stücke erklingen. So dürfen sich die Zuhörer unter anderem auf die Musik zum Musical „Tanz der Vampire“ freuen, die durch den Ehrendirigenten der Marktredwitzer Blasmusik Erwin Jahreis um einige mitreißende Takte aus dem Lied „Knoblauch“ erweitert wurde. Eine Brücke zum letztjährigen Filmmusikkonzert schlägt die Musik zu Disney’s „Encanto“, einem Oscar-prämierten Animationsfilm über eine kolumbianische Großfamilie zwischen Magie und Wirklichkeit. Zudem wird endlich ein lang gehegter Programmwunsch vieler Orchestermitglieder erfüllt: Erstmals spielt die Marktredwitzer Blasmusik das Medley zu „König der Löwen“ von John Higgins, welches mit einem imposanten Blechbläser-Auftakt aufwartet und die Zuhörer direkt in die Welt von Mufasa, Simba und Nala entführt. Natürlich darf in der Musicalwelt auch der Gesang nicht fehlen. Bei der diesjährigen Movie Night konnte dafür für ausgewählte Stücke die gebürtige Höchstädterin India Eigenseer gewonnen werden. Sie wird unter anderem den Welthit „Memory“ aus „Cats“ in Begleitung der Marktredwitzer Blasmusik interpretieren. Die „Movie Night“ findet in diesem Jahr als Open-Air-Konzert vor der Marktredwitzer Stadthalle statt; bei schlechter Witterung wird das Konzert in die Halle verlegt. Der Eintritt ist frei. Zudem verkauft das LODL-Team alkoholische und alkoholfreie Erfrischungsgetränke.

