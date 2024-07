KulmBus-Spezial ist an der Kulmbacher Bierwoche im Einsatz

Sicher und kostengünstig vom Bierfest nach Hause

Er bringt die Besucherinnen und Besucher bei großen Veranstaltungen in der Stadt Kulmbach sicher nach Hause: Der KulmBus-Spezial, ein Ergänzungsangebot des Kulmbacher Stadtbusses, wird immer beliebter und immer häufiger genutzt. Auch an der Kulmbacher Bierwoche 2024 ist er auf Initiative von Oberbürgermeister Ingo Lehmann wieder im Einsatz.

„Mit unserem KulmBus-Spezial ist es möglich, ein kostengünstiges und zugleich beliebtes Fahrangebot für die Gäste der Bierwoche zu schaffen, sodass diese ausgelassen feiern können und anschließend dennoch sicher und bequem nach Hause kommen“, erklärt OB Ingo Lehmann. „Es freut mich, dass wir hier mit der Firma Stadtbus Kulmbach GmbH einen starken und vertrauensvollen Partner an unserer Seite wissen“, bedankt sich Lehmann.

Der KulmBus-Spezial startet am Bierfestsamstag, 27. Juli 2024, ab 21.30 Uhr ab der Haltestelle Gasfabrikgässchen auf seinen Rundkurs durch die Stadteile. In regelmäßigen Abständen bedient er die vorgesehenen Haltestellen, seine letzte Abfahrt im Gasfabrikgässchen ist am 27. Juli 2024 um 1 Uhr.

Für die weiteren Bierfesttage fährt der KulmBus-Spezial in diesen Zeitfenstern in regelmäßigen Abständen ab der Haltestelle Gasfabrikgässchen:

Sonntag, 28. Juli 2024: 21.30 bis 23.15 Uhr

Montag, 29. Juli 2024, bis einschließlich Donnerstag, 1. August 2024: 22.30 Uhr bis 23.15 Uhr.

Freitag, 2. August 2024: 22.30 Uhr bis 1 Uhr.

Samstag, 3. August 2024: 21.30 Uhr bis 1 Uhr.

Sonntag, 4. August 2024: 21.30 Uhr bis 23.15 Uhr.

Die Linie des KulmBus-Spezial ist eine Kombination der regulären Stadtbuslinien 1, 2 und 3. Er fährt in den Abendstunden des Bierfestes um die 40 Stationen im Kulmbacher Stadtgebiet an, unter anderem Schwedensteg, Grünwehr, Blaich, Blaicher Straße, H.-Limmer-Straße, Pörbitsch, Sandstraße, Lorenz-Sandler-Straße, Petzmannsberg, Am Gartenfeld, Am Heidenknock, Bergsteig, Kreuzstein/Dörnhöfer, Kreuzstein/Sparkasse, Hans-Herold-Straße, Hans-Meiser-Straße, Hundsanger und Pestalozzistraße. Für diese nächtlichen KulmBus-Spezial-Fahrten hinaus in die Stadtteile braucht es keinerlei Voranmeldung. Eine KulmBus-Spezial-Fahrt kostet 1,50 Euro.

Zusätzlich kann der KulmBus-Spezial an allen Bierfesttagen in der Zeit von 18 bis 19 Uhr als Zubringer in die Stadt hinein genutzt werden. Hier ist eine Online-Voranmeldung unter www.kulmbus.de notwendig. Unter dieser Internetadresse ist auch der detaillierte Fahrplan des KulmBus-Spezial einzusehen.

Darüber hinaus fährt der reguläre KulmBus werktags auch am Bierfest gemäß Fahrplan zwischen 19.30 und 22.30 Uhr (mit Online-Voranmeldung).